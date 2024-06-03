https://1prime.ru/20240603/iskrennost-848756891.html
В МИД КНР усомнились в искренней позиции отдельных стран по Украине
В МИД КНР усомнились в искренней позиции отдельных стран по Украине - 03.06.2024, ПРАЙМ
В МИД КНР усомнились в искренней позиции отдельных стран по Украине
Решение некоторых стран принять участие в саммите по Украине не говорит о том, что они хотят прекращения огня. Об этом заявила в ходе брифинга в понедельник... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T11:05+0300
2024-06-03T11:05+0300
2024-06-03T11:19+0300
политика
китай
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_b213ad8a89585c64cd423cf593015d51.jpg
ПЕКИН, 3 июн – ПРАЙМ. Решение некоторых стран принять участие в саммите по Украине не говорит о том, что они хотят прекращения огня. Об этом заявила в ходе брифинга в понедельник официальный представитель Мминистерства иностранных дел Китая Мао Нин. "Отдельные страны, несмотря на то, что примут участие во встрече, не обязательно на самом деле хотят прекращения огня и окончания войны", — сказала она.По словам, дипломата, нужно смотреть на реальные действия стран. Мао Нин отметила, что позиция Пекина не направлена против какой-либо стороны и уж тем более не направлена против самого саммита. По ее словам, Пекин надеется, что мероприятие не превратится в платформу для ведения блоковой конфронтации.Ранее Мао Нин, отвечая на вопрос, почему КНР не будет участвовать в саммите, отметила, что Пекину сложно участвовать во встрече, так как не были выполнены три важных принципа: признание со стороны и РФ и Украины, равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов.
https://1prime.ru/20240603/zelenskiy-848753523.html
китай
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_114:0:1885:1328_1920x0_80_0_0_cc9b108d7e9c4b7935a815cd84e77d55.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, украина
Политика, КИТАЙ, РОССИЯ, УКРАИНА
В МИД КНР усомнились в искренней позиции отдельных стран по Украине
МИД КНР: участие стран в саммите по Украине может не означать желания ими мира
ПЕКИН, 3 июн – ПРАЙМ. Решение некоторых стран принять участие в саммите по Украине не говорит о том, что они хотят прекращения огня. Об этом заявила в ходе брифинга в понедельник официальный представитель Мминистерства иностранных дел Китая Мао Нин.
"Отдельные страны, несмотря на то, что примут участие во встрече, не обязательно на самом деле хотят прекращения огня и окончания войны", — сказала она.
По словам, дипломата, нужно смотреть на реальные действия стран.
Мао Нин отметила, что позиция Пекина не направлена против какой-либо стороны и уж тем более не направлена против самого саммита.
По ее словам, Пекин надеется, что мероприятие не превратится в платформу для ведения блоковой конфронтации.
Ранее Мао Нин, отвечая на вопрос, почему КНР не будет участвовать в саммите, отметила, что Пекину сложно участвовать во встрече, так как не были выполнены три важных принципа: признание со стороны и РФ и Украины, равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов.
"О чем он говорит?" В США высмеяли Зеленского за слова о Китае