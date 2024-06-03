Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД КНР усомнились в искренней позиции отдельных стран по Украине - 03.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240603/iskrennost-848756891.html
В МИД КНР усомнились в искренней позиции отдельных стран по Украине
В МИД КНР усомнились в искренней позиции отдельных стран по Украине - 03.06.2024, ПРАЙМ
В МИД КНР усомнились в искренней позиции отдельных стран по Украине
Решение некоторых стран принять участие в саммите по Украине не говорит о том, что они хотят прекращения огня. Об этом заявила в ходе брифинга в понедельник... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T11:05+0300
2024-06-03T11:19+0300
политика
китай
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_b213ad8a89585c64cd423cf593015d51.jpg
ПЕКИН, 3 июн – ПРАЙМ. Решение некоторых стран принять участие в саммите по Украине не говорит о том, что они хотят прекращения огня. Об этом заявила в ходе брифинга в понедельник официальный представитель Мминистерства иностранных дел Китая Мао Нин. "Отдельные страны, несмотря на то, что примут участие во встрече, не обязательно на самом деле хотят прекращения огня и окончания войны", — сказала она.По словам, дипломата, нужно смотреть на реальные действия стран. Мао Нин отметила, что позиция Пекина не направлена против какой-либо стороны и уж тем более не направлена против самого саммита. По ее словам, Пекин надеется, что мероприятие не превратится в платформу для ведения блоковой конфронтации.Ранее Мао Нин, отвечая на вопрос, почему КНР не будет участвовать в саммите, отметила, что Пекину сложно участвовать во встрече, так как не были выполнены три важных принципа: признание со стороны и РФ и Украины, равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов.
https://1prime.ru/20240603/zelenskiy-848753523.html
китай
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_114:0:1885:1328_1920x0_80_0_0_cc9b108d7e9c4b7935a815cd84e77d55.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, россия, украина
Политика, КИТАЙ, РОССИЯ, УКРАИНА
11:05 03.06.2024 (обновлено: 11:19 03.06.2024)
 
В МИД КНР усомнились в искренней позиции отдельных стран по Украине

МИД КНР: участие стран в саммите по Украине может не означать желания ими мира

© fotolia.com / Stripped Pixel%Флаг КНР
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© fotolia.com / Stripped Pixel
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 3 июн – ПРАЙМ. Решение некоторых стран принять участие в саммите по Украине не говорит о том, что они хотят прекращения огня. Об этом заявила в ходе брифинга в понедельник официальный представитель Мминистерства иностранных дел Китая Мао Нин.
"Отдельные страны, несмотря на то, что примут участие во встрече, не обязательно на самом деле хотят прекращения огня и окончания войны", — сказала она.
По словам, дипломата, нужно смотреть на реальные действия стран.
Мао Нин отметила, что позиция Пекина не направлена против какой-либо стороны и уж тем более не направлена против самого саммита.
По ее словам, Пекин надеется, что мероприятие не превратится в платформу для ведения блоковой конфронтации.
Ранее Мао Нин, отвечая на вопрос, почему КНР не будет участвовать в саммите, отметила, что Пекину сложно участвовать во встрече, так как не были выполнены три важных принципа: признание со стороны и РФ и Украины, равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
"О чем он говорит?" В США высмеяли Зеленского за слова о Китае
09:45
 
ПолитикаКИТАЙРОССИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала