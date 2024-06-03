https://1prime.ru/20240603/iskrennost-848756891.html

В МИД КНР усомнились в искренней позиции отдельных стран по Украине

В МИД КНР усомнились в искренней позиции отдельных стран по Украине - 03.06.2024, ПРАЙМ

В МИД КНР усомнились в искренней позиции отдельных стран по Украине

Решение некоторых стран принять участие в саммите по Украине не говорит о том, что они хотят прекращения огня. Об этом заявила в ходе брифинга в понедельник... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T11:05+0300

2024-06-03T11:05+0300

2024-06-03T11:19+0300

политика

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ПЕКИН, 3 июн – ПРАЙМ. Решение некоторых стран принять участие в саммите по Украине не говорит о том, что они хотят прекращения огня. Об этом заявила в ходе брифинга в понедельник официальный представитель Мминистерства иностранных дел Китая Мао Нин. "Отдельные страны, несмотря на то, что примут участие во встрече, не обязательно на самом деле хотят прекращения огня и окончания войны", — сказала она.По словам, дипломата, нужно смотреть на реальные действия стран. Мао Нин отметила, что позиция Пекина не направлена против какой-либо стороны и уж тем более не направлена против самого саммита. По ее словам, Пекин надеется, что мероприятие не превратится в платформу для ведения блоковой конфронтации.Ранее Мао Нин, отвечая на вопрос, почему КНР не будет участвовать в саммите, отметила, что Пекину сложно участвовать во встрече, так как не были выполнены три важных принципа: признание со стороны и РФ и Украины, равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов.

https://1prime.ru/20240603/zelenskiy-848753523.html

китай

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китай, россия, украина