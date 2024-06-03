https://1prime.ru/20240603/ldpr-848751313.html

ЛДПР предложила сократить рабочую неделю для женщин с двумя детьми

ЛДПР предложила сократить рабочую неделю для женщин с двумя детьми - 03.06.2024, ПРАЙМ

ЛДПР предложила сократить рабочую неделю для женщин с двумя детьми

Группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается сократить до 39 часов рабочую неделю для... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T09:01+0300

2024-06-03T09:01+0300

2024-06-03T09:01+0300

россия

госдума

лдпр

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается сократить до 39 часов рабочую неделю для женщин, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фракции."Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила сократить до 39 часов рабочую неделю для женщин с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет. На сегодняшний день в законодательстве предусмотрен широкий перечень мер поддержки для женщин с тремя и более детьми, однако льготы для женщин с двумя детьми практически отсутствуют", — говорится в сообщении.По словам авторов законопроекта, в России около 18 миллионов женщин, воспитывающих двух и более детей этого возраста, и они составляют важную основу для демографической политики страны.Законопроект предлагает добавить новую статью 263.2 в Трудовой кодекс, в которой будет предусмотрено право на сокращенную рабочую неделю для женщин с детьми. Они смогут работать не больше 39 часов в неделю с такой же оплатой труда, как при 40-часовой рабочей неделе.Авторы законопроекта подчеркнули, что таким образом женщины получат дополнительный час свободного времени, который они смогут потратить на уход за детьми.

https://1prime.ru/20240530/ldpr-848667393.html

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россия, госдума, лдпр