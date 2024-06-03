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Мишустин заявил о надежности России как поставщика продовольствия

Мишустин заявил о надежности России как поставщика продовольствия - 03.06.2024, ПРАЙМ

Мишустин заявил о надежности России как поставщика продовольствия

Россия останется ответственным международным поставщиком продовольствия, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T15:21+0300

2024-06-03T15:21+0300

2024-06-03T15:22+0300

михаил мишустин

продовольствие

россия

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МИНСК, 3 июн - ПРАЙМ. Россия останется ответственным международным поставщиком продовольствия, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы всегда были и остаемся ответственным международным партнером. Добросовестно выполняем все коммерческие и гуманитарные обязательства. И продолжим придерживаться таких принципов", - сказал он на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза"."Планируем существенно нарастить выпуск зерновых, зернобобовых и масличных культур. В животноводстве – мяса, в первую очередь – птицы и баранины, а также другого ассортимента, в том числе, масложировой продукции, муки и круп, молока, кондитерских изделий", - отметил премьер.Он добавил, что Россия считает важным формировать такие планы всеми государствами-членами ЕАЭС. Площадкой для этой работы, по его мнению, может быть Евразийская экономическая комиссия.Кабмин приступил к выполнению задачи увеличить производство в АПК на четверть, а экспорт - в полтора раза к 2030 году, сообщил Мишустин.

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михаил мишустин, продовольствие, россия