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Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с 3 января - 03.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240603/mosbirzha-848768088.html
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с 3 января
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с 3 января - 03.06.2024, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с 3 января
Распродажи на рынке акций усилились, рублевый индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с 3 января, следует из данных Московской биржи. | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T14:54+0300
2024-06-03T14:59+0300
экономика
московская биржа
российский рынок акций
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Распродажи на рынке акций усилились, рублевый индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с 3 января, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к 14.51 мск снижается на 3,79%, до 3095,4 пункта, долларовый РТС - на 2,94%, до 1092,53 пункта.
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московская биржа, российский рынок акций
Экономика, Московская биржа, российский рынок акций
14:54 03.06.2024 (обновлено: 14:59 03.06.2024)
 
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с 3 января

Индекс Московской биржи опустился до 3095,4 пункта впервые с 3 января

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Распродажи на рынке акций усилились, рублевый индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с 3 января, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 14.51 мск снижается на 3,79%, до 3095,4 пункта, долларовый РТС - на 2,94%, до 1092,53 пункта.
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
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ЭкономикаМосковская биржароссийский рынок акций
 
 
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