https://1prime.ru/20240603/mosbirzha-848768088.html

Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с 3 января

Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с 3 января - 03.06.2024, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с 3 января

Распродажи на рынке акций усилились, рублевый индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с 3 января, следует из данных Московской биржи. | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T14:54+0300

2024-06-03T14:54+0300

2024-06-03T14:59+0300

экономика

московская биржа

российский рынок акций

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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Распродажи на рынке акций усилились, рублевый индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с 3 января, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к 14.51 мск снижается на 3,79%, до 3095,4 пункта, долларовый РТС - на 2,94%, до 1092,53 пункта.

https://1prime.ru/20240528/ipo-848603958.html

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московская биржа, российский рынок акций