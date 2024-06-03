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Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с 3 января
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с 3 января - 03.06.2024, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с 3 января
Распродажи на рынке акций усилились, рублевый индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с 3 января, следует из данных Московской биржи. | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T14:54+0300
2024-06-03T14:54+0300
2024-06-03T14:59+0300
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российский рынок акций
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Распродажи на рынке акций усилились, рублевый индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с 3 января, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к 14.51 мск снижается на 3,79%, до 3095,4 пункта, долларовый РТС - на 2,94%, до 1092,53 пункта.
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московская биржа, российский рынок акций
Экономика, Московская биржа, российский рынок акций
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с 3 января
Индекс Московской биржи опустился до 3095,4 пункта впервые с 3 января
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Распродажи на рынке акций усилились, рублевый индекс Мосбиржи опустился ниже 3100 пунктов впервые с 3 января, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 14.51 мск снижается на 3,79%, до 3095,4 пункта, долларовый РТС - на 2,94%, до 1092,53 пункта.
ЦБ рекомендовал компаниям раскрывать больше информации в ходе IPO