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НАТО заигралась. Формальное объявление войны РФ становится более вероятным
НАТО заигралась. Формальное объявление войны РФ становится более вероятным - 03.06.2024, ПРАЙМ
НАТО заигралась. Формальное объявление войны РФ становится более вероятным
В руководстве НАТО опасаются краха Украины, при этом ни ввод военного контингента из стран-членов альянса в зону конфликта, ни позволение Киеву наносить удары... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T15:54+0300
2024-06-03T15:54+0300
2024-06-03T15:55+0300
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. В руководстве НАТО опасаются краха Украины, при этом ни ввод военного контингента из стран-членов альянса в зону конфликта, ни позволение Киеву наносить удары по территории РФ западным оружием не станут решением проблемы, пишет Asia Times.Отмечается, что ВСУ испытывают дефицит личного состава, причем ситуация ухудшается ежедневно из-за больших потерь. Со ссылкой на данные российской стороны, AT сообщает, что только за май Киев потерял убитыми и ранеными 35 000 военнослужащих. При этом заменить выбывших некем, а принудительная мобилизация не позволяет заменить обученных солдат и офицеров.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению авторов материала, в НАТО гадают, что Москва предпримет дальше. При этом вариантов, как спасти Украину, у альянса практически нет. Бывший директор аппарата подкомитета по Ближнему Востоку при внешнеполитическом комитете Сената США и заместитель помощника министра обороны по политическим вопросам Стивен Брайен отметил, что ввод ограниченного контингента НАТО не станет решением, а приведет лишь к тому, что военнослужащие альянса потекут рекой и в Европу. При этом НАТО не хочет вести переговоры с Москвой и особенно это касается президента США Джо Байдена, который опасается, что на предстоящие выборы он пойдет, имея поражение в Афганистане и Украину. Любая договоренность с Москвой будет означать как серьезные территориальные уступки, так и коснется самого будущего Украины, пишет AT.Самым вероятным результатом авторы материала считают затягивание украинского конфликта, при котором НАТО понесет еще большие потери, в том числе в личном составе. С учетом тяжелых последствий для Европы, закулисные планы применения авиации или сухопутных войск западных стран вряд ли воплотятся в жизнь, дальнейшее заигрывание НАТО с масштабной войной чрезвычайно рискованно, считает AT.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
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Политика, НАТО, РОССИЯ, УКРАИНА
НАТО заигралась. Формальное объявление войны РФ становится более вероятным
AT: отправка войск стран НАТО на Украину не приведет к решению конфликта
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ.
В руководстве НАТО опасаются краха Украины, при этом ни ввод военного контингента из стран-членов альянса в зону конфликта, ни позволение Киеву наносить удары по территории РФ западным оружием не станут решением проблемы, пишет Asia Times
.
Отмечается, что ВСУ испытывают дефицит личного состава, причем ситуация ухудшается ежедневно из-за больших потерь. Со ссылкой на данные российской стороны, AT сообщает, что только за май Киев потерял убитыми и ранеными 35 000 военнослужащих. При этом заменить выбывших некем, а принудительная мобилизация не позволяет заменить обученных солдат и офицеров.
По мнению авторов материала, в НАТО гадают, что Москва предпримет дальше. При этом вариантов, как спасти Украину, у альянса практически нет.
Бывший директор аппарата подкомитета по Ближнему Востоку при внешнеполитическом комитете Сената США и заместитель помощника министра обороны по политическим вопросам Стивен Брайен отметил, что ввод ограниченного контингента НАТО не станет решением, а приведет лишь к тому, что военнослужащие альянса потекут рекой и в Европу. При этом НАТО не хочет вести переговоры с Москвой и особенно это касается президента США Джо Байдена, который опасается, что на предстоящие выборы он пойдет, имея поражение в Афганистане и Украину. Любая договоренность с Москвой будет означать как серьезные территориальные уступки, так и коснется самого будущего Украины, пишет AT.
Самым вероятным результатом авторы материала считают затягивание украинского конфликта, при котором НАТО понесет еще большие потери, в том числе в личном составе. С учетом тяжелых последствий для Европы, закулисные планы применения авиации или сухопутных войск западных стран вряд ли воплотятся в жизнь, дальнейшее заигрывание НАТО с масштабной войной чрезвычайно рискованно, считает AT.
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