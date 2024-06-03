Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
НАТО заигралась. Формальное объявление войны РФ становится более вероятным - 03.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240603/nato-848771934.html
НАТО заигралась. Формальное объявление войны РФ становится более вероятным
НАТО заигралась. Формальное объявление войны РФ становится более вероятным - 03.06.2024, ПРАЙМ
НАТО заигралась. Формальное объявление войны РФ становится более вероятным
В руководстве НАТО опасаются краха Украины, при этом ни ввод военного контингента из стран-членов альянса в зону конфликта, ни позволение Киеву наносить удары... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T15:54+0300
2024-06-03T15:55+0300
политика
нато
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/38/841263819_0:100:2199:1337_1920x0_80_0_0_ebdefb8afa1cb9939af6530a5bed03f2.jpg
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. В руководстве НАТО опасаются краха Украины, при этом ни ввод военного контингента из стран-членов альянса в зону конфликта, ни позволение Киеву наносить удары по территории РФ западным оружием не станут решением проблемы, пишет Asia Times.Отмечается, что ВСУ испытывают дефицит личного состава, причем ситуация ухудшается ежедневно из-за больших потерь. Со ссылкой на данные российской стороны, AT сообщает, что только за май Киев потерял убитыми и ранеными 35 000 военнослужащих. При этом заменить выбывших некем, а принудительная мобилизация не позволяет заменить обученных солдат и офицеров.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению авторов материала, в НАТО гадают, что Москва предпримет дальше. При этом вариантов, как спасти Украину, у альянса практически нет. Бывший директор аппарата подкомитета по Ближнему Востоку при внешнеполитическом комитете Сената США и заместитель помощника министра обороны по политическим вопросам Стивен Брайен отметил, что ввод ограниченного контингента НАТО не станет решением, а приведет лишь к тому, что военнослужащие альянса потекут рекой и в Европу. При этом НАТО не хочет вести переговоры с Москвой и особенно это касается президента США Джо Байдена, который опасается, что на предстоящие выборы он пойдет, имея поражение в Афганистане и Украину. Любая договоренность с Москвой будет означать как серьезные территориальные уступки, так и коснется самого будущего Украины, пишет AT.Самым вероятным результатом авторы материала считают затягивание украинского конфликта, при котором НАТО понесет еще большие потери, в том числе в личном составе. С учетом тяжелых последствий для Европы, закулисные планы применения авиации или сухопутных войск западных стран вряд ли воплотятся в жизнь, дальнейшее заигрывание НАТО с масштабной войной чрезвычайно рискованно, считает AT.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://1prime.ru/20240601/microsoft--848733954.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/38/841263819_142:0:2058:1437_1920x0_80_0_0_af0a27e7db8cab739d9544dbce1cad96.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нато, россия, украина
Политика, НАТО, РОССИЯ, УКРАИНА
15:54 03.06.2024 (обновлено: 15:55 03.06.2024)
 
НАТО заигралась. Формальное объявление войны РФ становится более вероятным

AT: отправка войск стран НАТО на Украину не приведет к решению конфликта

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. В руководстве НАТО опасаются краха Украины, при этом ни ввод военного контингента из стран-членов альянса в зону конфликта, ни позволение Киеву наносить удары по территории РФ западным оружием не станут решением проблемы, пишет Asia Times.
Отмечается, что ВСУ испытывают дефицит личного состава, причем ситуация ухудшается ежедневно из-за больших потерь. Со ссылкой на данные российской стороны, AT сообщает, что только за май Киев потерял убитыми и ранеными 35 000 военнослужащих. При этом заменить выбывших некем, а принудительная мобилизация не позволяет заменить обученных солдат и офицеров.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
По мнению авторов материала, в НАТО гадают, что Москва предпримет дальше. При этом вариантов, как спасти Украину, у альянса практически нет.
Бывший директор аппарата подкомитета по Ближнему Востоку при внешнеполитическом комитете Сената США и заместитель помощника министра обороны по политическим вопросам Стивен Брайен отметил, что ввод ограниченного контингента НАТО не станет решением, а приведет лишь к тому, что военнослужащие альянса потекут рекой и в Европу. При этом НАТО не хочет вести переговоры с Москвой и особенно это касается президента США Джо Байдена, который опасается, что на предстоящие выборы он пойдет, имея поражение в Афганистане и Украину. Любая договоренность с Москвой будет означать как серьезные территориальные уступки, так и коснется самого будущего Украины, пишет AT.
Самым вероятным результатом авторы материала считают затягивание украинского конфликта, при котором НАТО понесет еще большие потери, в том числе в личном составе. С учетом тяжелых последствий для Европы, закулисные планы применения авиации или сухопутных войск западных стран вряд ли воплотятся в жизнь, дальнейшее заигрывание НАТО с масштабной войной чрезвычайно рискованно, считает AT.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
В НАТО назвали компанию, которая помогала Киеву готовиться к конфликту
1 июня, 15:58
 
ПолитикаНАТОРОССИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала