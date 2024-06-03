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Нидерланды позволят Украине использовать F-16 для ударов по России - 03.06.2024, ПРАЙМ
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Нидерланды позволят Украине использовать F-16 для ударов по России
Нидерланды позволят Украине использовать F-16 для ударов по России - 03.06.2024, ПРАЙМ
Нидерланды позволят Украине использовать F-16 для ударов по России
Нидерланды дадут Киеву разрешение на использование поставленных ему истребителей F-16 для нанесения ударов по "военным целям" на территории России. Об этом... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T11:56+0300
2024-06-03T12:27+0300
вооружения
нидерланды
украина
f-16
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Нидерланды дадут Киеву разрешение на использование поставленных ему истребителей F-16 для нанесения ударов по "военным целям" на территории России. Об этом заявила в беседе с газетой Politico глава Минобороны страны Кайса Оллонгрен. Ранее на форуме по безопасности в Сингапуре Оллонгрен заявила, что страна не станет ограничивать применение своих F-16. "Мы применяем тот же принцип, который мы применяли к любой другой поставке: как только мы передаем что-то Украине, они могут это использовать... Мы лишь просим их соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН, что означает, что они будут использовать это (F-16 - ред.) для выбора военных целей", — сказала Оллонгрен. Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявлял, что Копенгаген разрешил Киеву использовать F-16 для нанесения ударов по целям на территории России. Позднее премьер-министр страны Метте Фредериксен подчеркивала, что самолеты скоро будут в пути на Украину.
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нидерланды, украина, f-16
Вооружения, НИДЕРЛАНДЫ, УКРАИНА, F-16
11:56 03.06.2024 (обновлено: 12:27 03.06.2024)
 
Нидерланды позволят Украине использовать F-16 для ударов по России

Нидерланды позволят Киеву использовать свои F-16 для ударов по территории России

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Tech. Sgt. John RavenСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Tech. Sgt. John Raven
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Нидерланды дадут Киеву разрешение на использование поставленных ему истребителей F-16 для нанесения ударов по "военным целям" на территории России. Об этом заявила в беседе с газетой Politico глава Минобороны страны Кайса Оллонгрен.
Ранее на форуме по безопасности в Сингапуре Оллонгрен заявила, что страна не станет ограничивать применение своих F-16.
"Мы применяем тот же принцип, который мы применяли к любой другой поставке: как только мы передаем что-то Украине, они могут это использовать... Мы лишь просим их соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН, что означает, что они будут использовать это (F-16 - ред.) для выбора военных целей", — сказала Оллонгрен.
Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявлял, что Копенгаген разрешил Киеву использовать F-16 для нанесения ударов по целям на территории России. Позднее премьер-министр страны Метте Фредериксен подчеркивала, что самолеты скоро будут в пути на Украину.
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