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Нидерланды позволят Украине использовать F-16 для ударов по России
Нидерланды позволят Украине использовать F-16 для ударов по России - 03.06.2024, ПРАЙМ
Нидерланды позволят Украине использовать F-16 для ударов по России
Нидерланды дадут Киеву разрешение на использование поставленных ему истребителей F-16 для нанесения ударов по "военным целям" на территории России. Об этом... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T11:56+0300
2024-06-03T11:56+0300
2024-06-03T12:27+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Нидерланды дадут Киеву разрешение на использование поставленных ему истребителей F-16 для нанесения ударов по "военным целям" на территории России. Об этом заявила в беседе с газетой Politico глава Минобороны страны Кайса Оллонгрен. Ранее на форуме по безопасности в Сингапуре Оллонгрен заявила, что страна не станет ограничивать применение своих F-16. "Мы применяем тот же принцип, который мы применяли к любой другой поставке: как только мы передаем что-то Украине, они могут это использовать... Мы лишь просим их соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН, что означает, что они будут использовать это (F-16 - ред.) для выбора военных целей", — сказала Оллонгрен. Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявлял, что Копенгаген разрешил Киеву использовать F-16 для нанесения ударов по целям на территории России. Позднее премьер-министр страны Метте Фредериксен подчеркивала, что самолеты скоро будут в пути на Украину.
https://1prime.ru/20240602/ukraina-848742964.html
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нидерланды, украина, f-16
Вооружения, НИДЕРЛАНДЫ, УКРАИНА, F-16
Нидерланды позволят Украине использовать F-16 для ударов по России
Нидерланды позволят Киеву использовать свои F-16 для ударов по территории России
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Нидерланды дадут Киеву разрешение на использование поставленных ему истребителей F-16 для нанесения ударов по "военным целям" на территории России. Об этом заявила в беседе с газетой Politico глава Минобороны страны Кайса Оллонгрен.
Ранее на форуме по безопасности в Сингапуре Оллонгрен заявила, что страна не станет ограничивать применение своих F-16.
"Мы применяем тот же принцип, который мы применяли к любой другой поставке: как только мы передаем что-то Украине, они могут это использовать... Мы лишь просим их соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН, что означает, что они будут использовать это (F-16 - ред.) для выбора военных целей", — сказала Оллонгрен.
Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявлял, что Копенгаген разрешил Киеву использовать F-16 для нанесения ударов по целям на территории России. Позднее премьер-министр страны Метте Фредериксен подчеркивала, что самолеты скоро будут в пути на Украину.
СМИ: первый греческий инструктор по F-16 уже находится в Киеве