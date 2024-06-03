https://1prime.ru/20240603/pmef-848754182.html

Делегации Кубы и Венесуэлы примут участие в ПМЭФ

Делегации Кубы и Венесуэлы примут участие в ПМЭФ - 03.06.2024, ПРАЙМ

Делегации Кубы и Венесуэлы примут участие в ПМЭФ

Делегация Кубы во главе с вице-премьером страны Рикардо Кабрисасом примет участие в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме, сообщили РИА... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T09:53+0300

2024-06-03T09:53+0300

2024-06-03T09:59+0300

экономика

пмэф-2024

куба

венесуэла

https://cdnn.1prime.ru/img/76767/69/767676919_0:72:1501:916_1920x0_80_0_0_a2b40474fe87923595c3d42c5ac4a107.jpg

МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Делегация Кубы во главе с вице-премьером страны Рикардо Кабрисасом примет участие в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме, сообщили РИА новости в посольстве республики в Москве."Планируется, что приедет делегация во главе с вице-премьером Рикардо Кабрисасом", - сказал собеседник агентства.Вице-президент по экономике, министр народной власти по вопросам промышленности и национального производства Венесуэлы Хосе Феликс Ривас Альварадо возглавит делегацию страны на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме, следует из информации на сайте мероприятия.Министр примет участие в одной из сессий форума 6 июня.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240603/peterburg-848752442.html

куба

венесуэла

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пмэф-2024, куба, венесуэла