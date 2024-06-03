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Делегации Кубы и Венесуэлы примут участие в ПМЭФ
Делегации Кубы и Венесуэлы примут участие в ПМЭФ - 03.06.2024, ПРАЙМ
Делегации Кубы и Венесуэлы примут участие в ПМЭФ
Делегация Кубы во главе с вице-премьером страны Рикардо Кабрисасом примет участие в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме, сообщили РИА... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T09:53+0300
2024-06-03T09:53+0300
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Делегация Кубы во главе с вице-премьером страны Рикардо Кабрисасом примет участие в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме, сообщили РИА новости в посольстве республики в Москве."Планируется, что приедет делегация во главе с вице-премьером Рикардо Кабрисасом", - сказал собеседник агентства.Вице-президент по экономике, министр народной власти по вопросам промышленности и национального производства Венесуэлы Хосе Феликс Ривас Альварадо возглавит делегацию страны на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме, следует из информации на сайте мероприятия.Министр примет участие в одной из сессий форума 6 июня.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Экономика, ПМЭФ-2024, КУБА, ВЕНЕСУЭЛА
Делегации Кубы и Венесуэлы примут участие в ПМЭФ
Делегацию Кубы на ПМЭФ возглавит вице-премьер страны, Венесуэлы — вице-президент
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Делегация Кубы во главе с вице-премьером страны Рикардо Кабрисасом примет участие в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме, сообщили РИА новости в посольстве республики в Москве.
"Планируется, что приедет делегация во главе с вице-премьером Рикардо Кабрисасом", - сказал собеседник агентства.
Вице-президент по экономике, министр народной власти по вопросам промышленности и национального производства Венесуэлы Хосе Феликс Ривас Альварадо возглавит делегацию страны на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме, следует из информации на сайте мероприятия.
Министр примет участие в одной из сессий форума 6 июня.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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