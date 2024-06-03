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"Роснано" будут спасать от банкротства всем миром

"Роснано" будут спасать от банкротства всем миром - 03.06.2024, ПРАЙМ

"Роснано" будут спасать от банкротства всем миром

Группа "Роснано" может столкнуться с риском банкротства, если не получит дополнительное финансирование для расчетов с кредиторами, говорится в отчете компании,... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T08:00+0300

2024-06-03T08:00+0300

2024-06-03T08:00+0300

роснано

мнения аналитиков

банкротство

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Группа "Роснано" может столкнуться с риском банкротства, если не получит дополнительное финансирование для расчетов с кредиторами, говорится в отчете компании, опубликованном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Впервые о риске банкротства "Роснано" сообщило осенью 2023 года. Тогда чистый долг компании составлял 95 миллиардов рублей.Надо сказать, что проблемы "Роснано" долгосрочные и с большими корнями. Первые признаки банкротства у компании появились четыре года назад, в начале 2020 года, тогда они исчислялись десятками миллиардов рублей.Причин образования долга несколько. "Роснано" долго и активно инвестировало в разные проекты, куда входило в качестве якорного инвестора. Инвестиции осуществлялись, в том числе, на заемные средства. Экспертиза этих проектов, по-видимому, была недостаточно квалифицированной, многие из них затем оказались убыточными. Именно недостаточно качественная экспертиза проектов могла стать одной из главных причин нарастания проблем.Для финансирования этих проектов компания открывала кредитные линии. Некоторые кредиты были долгосрочными. Под ряд кредитов, скорее всего, приходилось брать денежные средства по ставкам выше рынка. После того, как резко стали повышаться ставки, условия по кредитам могли измениться. Стоимость обслуживания долга у "Роснано" повысилась, и это еще сильнее ухудшило ситуацию с долговой нагрузкой компании.Кроме того, компания активно инвестировала на рынке капитала, выпускала облигации. По облигациям в 2021 году чуть не произошел дефолт, что тоже не лучшим образом отразилось на престиже компании, а также на диалоге с банками по реструктуризации долга.Что дальшеС теми функциями, которые декларировались при создании компании, она безусловно нужна. А вот в том состоянии, в котором она сейчас находится, большой вопрос, сможет ли она эти функции выполнять. Поэтому изменения, что называется, назрели.С учетом того, что компания имеет статус госкорпорации, с высокой долей вероятности можно предполагать, что до банкротства дело не дойдет.Возможно, будет использован другой вариант. Слияние "Роснано" с другой госкорпорацией, полная национализация, передача части ее функций другим игрокам. Либо будет собираться общее собрание владельцев облигаций, чтобы попытаться договориться о реструктуризации. В любом случае, каким бы не было решение, процесс окажется долгим и затянутым.Но это меньшее из зол. Ведь банкротство означало бы не технический, а вполне реальный дефолт для многих облигационеров на рынке, которые имеют бумаги "Роснано". А это сильно ударит по престижу долгового рынка в целом.В случае банкротства сложится плохой прецедент. Еще не было случаев, когда компания в статусе госкорпорации обанкротилась. Это в принципе бросает тень на устойчивость экономики. Финансовые власти и правительство не допустят этого.Эксперт — начальник аналитического отдела ИК "РИКОМ-ТРАСТ", к.э.н. Олег Абелев

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2024

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Олег Абелев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1f/848722711_0:58:859:917_100x100_80_0_0_ddaac3232f96ce96cd828f6804484f7a.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Олег Абелев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1f/848722711_0:58:859:917_100x100_80_0_0_ddaac3232f96ce96cd828f6804484f7a.jpg

роснано, мнения аналитиков, банкротство