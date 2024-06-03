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В Новосибирске локализовали пожар на складе - 03.06.2024, ПРАЙМ
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В Новосибирске локализовали пожар на складе
В Новосибирске локализовали пожар на складе - 03.06.2024, ПРАЙМ
В Новосибирске локализовали пожар на складе
Пожар на складе в Новосибирске локализовали на площади 2450 квадратных метров, при этом спасатели смогли предотвратить дальнейшее распространение пламени,... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T08:26+0300
2024-06-03T09:21+0300
происшествия
новосибирск
склад
пожар
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МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 3 июн - ПРАЙМ. Пожар на складе в Новосибирске локализовали на площади 2450 квадратных метров, при этом спасатели смогли предотвратить дальнейшее распространение пламени, сообщила пресс-служба МЧС России. По данным ГУМЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре в Кировском районе по улице Оловозаводская, 47 поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 10.19 (06.19 мск). Произошло возгорание кровли склада. По данным ведомства, на первом этаже здания находятся емкости с ГСМ. На месте развернули штаб пожаротушения. Пожару повысили ранг со второго номера до третьего. Спасатели запросили дополнительные силы для борьбу с огнем. Также было принято решение перекрыть улицу Оловозаводская. Позднее в ведомстве сообщили, что огонь на складе охватил крышу на площади 4500 "квадратов". Предварительно, пострадавших нет. "Пожар локализован на площади 2450 квадратных метров. Благодаря слаженным действиям огнеборцев, удалось не допустить дальнейшего распространения огня", — сказано в сообщении. В региональном главке МЧС России журналистам заявили, что при тушении часть складских помещений пожарным удалось отстоять. "Со слов администрации, до прибытия пожарной охраны из офисов и складских помещений эвакуировалось самостоятельно 34 человека. Пострадавших нет", — сообщил представитель ведомства.
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новосибирск, склад, пожар
Происшествия, НОВОСИБИРСК, склад, пожар
08:26 03.06.2024 (обновлено: 09:21 03.06.2024)
 
В Новосибирске локализовали пожар на складе

МЧС: пожар на складе в Новосибирске локализовали на площади 2450 "квадратов"

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 3 июн - ПРАЙМ. Пожар на складе в Новосибирске локализовали на площади 2450 квадратных метров, при этом спасатели смогли предотвратить дальнейшее распространение пламени, сообщила пресс-служба МЧС России.
По данным ГУМЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре в Кировском районе по улице Оловозаводская, 47 поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 10.19 (06.19 мск). Произошло возгорание кровли склада. По данным ведомства, на первом этаже здания находятся емкости с ГСМ. На месте развернули штаб пожаротушения. Пожару повысили ранг со второго номера до третьего. Спасатели запросили дополнительные силы для борьбу с огнем. Также было принято решение перекрыть улицу Оловозаводская. Позднее в ведомстве сообщили, что огонь на складе охватил крышу на площади 4500 "квадратов". Предварительно, пострадавших нет.
"Пожар локализован на площади 2450 квадратных метров. Благодаря слаженным действиям огнеборцев, удалось не допустить дальнейшего распространения огня", — сказано в сообщении.
В региональном главке МЧС России журналистам заявили, что при тушении часть складских помещений пожарным удалось отстоять. "Со слов администрации, до прибытия пожарной охраны из офисов и складских помещений эвакуировалось самостоятельно 34 человека. Пострадавших нет", — сообщил представитель ведомства.
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