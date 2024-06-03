https://1prime.ru/20240603/spg-848749179.html

Возможный запрет на перевалку СПГ из РФ не затронет Азию, уверяют в Европе

Возможный запрет на перевалку СПГ из РФ не затронет Азию, уверяют в Европе - 03.06.2024, ПРАЙМ

Возможный запрет на перевалку СПГ из РФ не затронет Азию, уверяют в Европе

Предлагаемый запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) в европейских портах в рамках 14-го пакета антироссийских санкций ЕС не затронет... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T06:42+0300

2024-06-03T06:42+0300

2024-06-03T06:45+0300

энергетика

россия

спг

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/92/841399286_543:0:4577:2269_1920x0_80_0_0_d59ce695cdc0bf1da5db450fe91ca3a4.jpg

МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Предлагаемый запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) в европейских портах в рамках 14-го пакета антироссийских санкций ЕС не затронет покупателей в Азии, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. "Это не создаст проблем для азиатских потребителей. Рынок СПГ очень ликвидный. Можно заменить эти объемы даже в случае, если Россия не найдет альтернативных способов транспортировки", - приводит слова Симсон агентство Рейтер. Как пишет агентство, Симсон добавила, что странам-членам ЕС были предоставлены "все необходимые данные", которые показывают, что предложение существенно не затронет глобальные рынки. "Это означает лишь то, что России придется использовать альтернативные суда для обслуживания своих клиентов из третьих стран", - заявила Симсон. По данным агентства, Симсон также заявила, что уверена в конструктивности Венгрии относительно предложения, поскольку страна не имеет доступа к морю и на ней мера по запрету перевалки российского СПГ в европейских портах никак не отразится. Ранее Польское радио сообщало, что Европейская комиссия направила странам Евросоюза проект 14-го пакета санкций против России, который включает ограничение импорта сжиженного газа из РФ. Речь идет о запрете перегрузки российского СПГ в европейских портах, откуда он в дальнейшем отправляется по всему миру. Кроме того, ограничения коснутся проектов "Арктик СПГ 2" и "Мурманский СПГ". Комиссия также хочет ввести санкции в отношении нескольких судов так называемого теневого флота, которые перевозят российскую нефть, несмотря на ограничения ЕС. Им теперь будет запрещен заход в европейские порты. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20240531/spg-848698774.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, спг