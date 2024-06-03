https://1prime.ru/20240603/stavka-848717562.html

Банки готовят аттракцион неслыханной щедрости. Почему это тревожный сигнал

Банки готовят аттракцион неслыханной щедрости. Почему это тревожный сигнал - 03.06.2024, ПРАЙМ

Банки готовят аттракцион неслыханной щедрости. Почему это тревожный сигнал

Чем ближе к июньскому заседанию Банка России по ставке, тем громче звучат прогнозы о грядущем ее повышении с нынешнего и без того высокого уровня в 16%... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T04:04+0300

2024-06-03T04:04+0300

2024-06-03T04:04+0300

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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Чем ближе к июньскому заседанию Банка России по ставке, тем громче звучат прогнозы о грядущем ее повышении с нынешнего и без того высокого уровня в 16%. Насколько это вероятно, как отразится на экономике и доходах граждан, читайте в материале "Прайм".Накинуть удавку на ценыОсторожные разговоры о повышении начались еще после апрельского заседания, когда регулятор, сохранив в третий раз подряд неизменными параметры ставки, повысил ее прогноз на текущий и следующий годы. Усилились они после заявлений зампреда ЦБ Алексея Заботкина о том, что в июне будет предметно рассмотрен сценарий с повышением."Сейчас темпы экономического роста выше обычного, как и спрос на кредиты, а инфляция требует ответа в виде высокой ставки. Результат — низкая инфляция — будет достигнут, но на это требуется время", - пояснил он.Поступающие статданные за май не добавили оптимизма. Росстат фиксирует сохранение достаточно высокой недельной инфляции, а если убрать из их оценки волатильные составляющие, замедления темпов роста цен вовсе не видно. С начала мая инфляция составила 0,48%, с начала года — 2,95%, а за последние 12 месяцев - выше 8%. Помимо этого, в мае возросла медианная оценка инфляционных ожиданий, до 11,7% после четырех месяцев снижения. Что особенно важно – базовая инфляция (показатель наиболее устойчивой части инфляции) в апреле ускорилась до 8,3% с 7,1% в марте. Это максимум с ноября.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПроинфляционными факторами выступают дефицит кадров на рынке труда и быстрый рост зарплат, мягкая бюджетная политика, курсовые и геополитические риски, повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, по-прежнему активное кредитование, в том числе в рамках сохраняющихся льготных программ.Все это увеличивает вероятность того, что 7 июня Банк России решит впервые в этом году повысить ключевую ставку. "Пока жесткая монетарная политика не приближает к цели Банка России по инфляции на уровне 4%, поэтому регулятор сохраняет "ястребиный" взгляд", - констатирует аналитик "Цифра Брокер" Наталья Пырьева.Еще один важный сигнал в пятницу подал Сбербанк, объявивший о повышении ставки по своему флагманскому вкладу "Лучший %" сразу до 18% годовых. Предложение будет действовать до конца июня и касается "новых" денег – тех, что еще не лежат в банке. До 31 мая максимальная ставка по данному вкладу составляла 16% годовых, и то не для всех.Главный российский банк редко лидирует в рейтинге "самый выгодные вклад". По разным причинам он не заинтересован в том, чтобы привлекать деньги клиентов дорого. Но теперь у него одни из лучших условий на рынке. Помимо Сбера, ставки по вкладам с 31 мая подняли Альфа-банк, МКБ и еще с десяток крупных и средних банков.Поскольку кредитные организации не склонны к аттракционам неслыханной щедрости, можно предположить, что их действия обусловлены ожиданиями повышения ключевой ставки. Причем достаточно скорого и резкого.Как в боевике: захватывающие сценарии повышения ставкиВ оценке вероятного повышения эксперты, опрошенные "Прайм", проявили завидное единодушие. По их мнению, наиболее реальный сценарий - повышение ключевой ставки до 17% в июне. "Вероятность сохранения ставки на текущем уровне равна 40% против вероятности повышения ставки в 60%", - подсчитали аналитики Национального рейтингового агентства.Для этого есть все основания. "Вчерашние данные по недельной инфляции снова показали рост до 8,15% в годовом исчислении, цены ОФЗ обновляют минимумы", - напомнил директор по инвестициям ИК “Питер Траст” Михаил Алтынов. По его мнению, вряд ли Центробанк станет сейчас оперировать шагом менее 1 п.п..Некоторые спикеры озвучивают еще более захватывающие сценарии. Так, по мнению главного экономиста "БКС Мир инвестиций" Ильи Федорова, кардинального влияния рост ставки на 1 п.п. не окажет и тем более не приведет к вожделенной 4-процентной инфляции по итогам года. Зато спровоцирует дополнительный спрос на кредиты, что лишь разгонит цены."Чтобы начать резкую посадку, ставка должна вырасти быстро и сильно. Например, два шага по 200 б. п., но для такого шага нет серьезных оснований", - рассуждает он.В этой ситуации регулятор предпочтет подождать еще одно заседание. Если по итогам второго квартала инфляция удержится на текущих уровнях или усилится, летом он сразу повысит ставку на 2 п.п.."В рисковом сценарии мы допускаем повышение ключевой ставки до 18-20%, если инфляция не будет замедляться в ближайшие месяцы", - предупреждает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. При этом он допускает, что Банк России может отложить решение о повышении ключевой ставки до следующего заседания 26 июля, поскольку часто предпочитает смотреть на месячные данные по инфляции (а не недельные).Еще один вариант – сохранение действующей ставки до конца года или дольше. Возможно, все ограничится вербальными интервенциями – как мы видим, они дают эффект. После слов Заботкина рынок перестроился на более жесткий сценарий, не дожидаясь реальных действий ЦБ.Дорого, еще дорожеВслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину возрастут ставки по депозитам, что ещё больше увеличит привлекательность рублевых сбережений. О "первых ласточках" мы уже говорили в начале статьи. Очевидно, после повышения ключевой ставки появится масса еще более выгодных предложений. Тем более, ждать осталось недолго.Но есть и плохая новость. Вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину, вероятно, возрастут ставки по кредитам (потребительским, рыночной ипотеке). "Поэтому в долг как раз лучше брать сейчас", советует Васильев.С другой стороны, повышение ключевой ставки окажет среднесрочную поддержку рублю за счет снижения спроса на импорт, а, значит и на валюту. Вероятно, в июне курс рубля останется стабильным и будет торговаться в устоявшихся диапазонах 88-93 за доллар, 96-101 за евро, 12,1-12,8 за юань.Цены облигаций с постоянным купоном могут продолжить падать в ближайшие недели, в том числе после заседания Банка России. Причина - дальнейшая переоценка рыночных ожиданий в сторону более высокой ключевой ставки на более длительный срок, полагает аналитик.Год высоких ставокТак или иначе, заемщикам нужно быть готовыми к тому, что деньги в экономики останутся дорогими ещё долго, а, вероятно, и еще подорожают.Сейчас мы проходим пик по инфляции, который зависит от ЦБ куда меньше, чем, скажем, в 2017-19 годах, считают аналитики. Причины – резкий скачок расходов бюджета, которые разгоняют экономику, развитие программ импортозамещения, стимулирующих бизнес к замещению освободившихся после ухода зарубежных компаний ниш. Со стороны населения - исторически низкая безработица и рост доходов, как следствие – высокий спрос, в том числе, на импорт.Вторая половина года обещает быть менее инфляционной. К эффекту базы прибавится некоторое сокращение бюджетных расходов и кредитования (льготы отменят, а свободные деньги иссякнут).Но скорого снижения ключевой ставки не ждет никто. По мнению экспертов "Финама", это если и произойдет, то не ранее октября-декабря. Разворот денежно-кредитной политики в сторону смягчения станет возможен лишь при явных признаках формирования дезинфляционного тренда. А ждать этого можно не раньше третьего квартала. И то если повезет.Однако выход свежей статистики по инфляции может повлиять на решение регулятора в самый последний момент. И это никак невозможно предугадать.

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Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

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Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

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