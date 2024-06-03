https://1prime.ru/20240603/vengriya-848757703.html

Венгрия не поддержала повышение тарифов на российскую продукцию

Венгрия не поддержала повышение тарифов на российскую продукцию - 03.06.2024, ПРАЙМ

Венгрия не поддержала повышение тарифов на российскую продукцию

Венгрия не поддержала повышение тарифов на экспорт продукции из РФ и Белоруссии, потому что Россия может ответить в многократном размере, а это навредило бы... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T11:24+0300

2024-06-03T11:24+0300

2024-06-03T11:36+0300

экономика

венгрия

россия

экспорт

запрет

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_0:19:2048:1171_1920x0_80_0_0_fe2a69ad34e7500b1aa9762b111ea74c.jpg

БУДАПЕШТ, 3 июн - ПРАЙМ. Венгрия не поддержала повышение тарифов на экспорт продукции из РФ и Белоруссии, потому что Россия может ответить в многократном размере, а это навредило бы венгерскому бизнесу, который продолжает работать в стране, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее ЕС одобрил предложение повысить до 50% стоимость импортных пошлин для сельхозпродуктов из РФ и Белоруссии, Венгрия единственная воздержалась при голосовании. "Очень много венгерских предприятий сельскохозяйственной и пищевой промышленности продолжают очень серьезную деятельность в России. Многие получают значительную часть дохода от российского экспорта или от деятельности там. И если сейчас Европа вводит штрафные пошлины в области сельского хозяйства, Россия отреагирует, мы ее знаем, отреагирует в многократном размере", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1. По его словам, Венгрия при голосовании воздержалась, потому что в случае российского ответа "деятельность венгерских компаний была бы существенно усложнена или стала бы невозможной".

https://1prime.ru/20240530/vengriya-848690178.html

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, россия, экспорт, запрет