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Генпрокуратура направила дополнительные запросы по "Северным потокам" - 03.06.2024, ПРАЙМ
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Генпрокуратура направила дополнительные запросы по "Северным потокам"
Генпрокуратура направила дополнительные запросы по "Северным потокам" - 03.06.2024, ПРАЙМ
Генпрокуратура направила дополнительные запросы по "Северным потокам"
Генпрокуратура РФ обратилась в компетентные органы США, ФРГ, Франции и Кипра с дополнительными запросами в связи с совершенными против России терактами, в том... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T11:39+0300
2024-06-03T11:50+0300
происшествия
северный поток-2
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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ обратилась в компетентные органы США, ФРГ, Франции и Кипра с дополнительными запросами в связи с совершенными против России терактами, в том числе подрывом газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". Об этом сообщил журналистам официальный представитель ведомства Андрей Иванов. По его словам, несмотря на имеющиеся факты, "компетентные органы США, Кипра и Франции не проводили расследование обстоятельств финансирования и иного содействия" в совершении этих терактов, а компетентные органы ФРГ "уклоняются от исполнения своих международных обязательств по сотрудничеству с Россией". Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом, добавил Иванов, перечисленные государства являются участниками Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Это обязывает их принимать меры для расследования терроризма и его финансирования, а также оказывать максимальную помощь в расследовании таких противоправных деяний, подчеркнул он.По данным Генпрокуратуры РФ, в допзапросах обращено внимание компетентных органов указанных государств на необходимость принятия мер к исполнению своих международных обязательств по противодействию террористической деятельности и ее финансированию, организации расследования фактов противоправной деятельности и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура РФ открыла дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своей статье, что президент США Джо Байден обсуждал планы подрыва объекта в течение девяти месяцев. В итоге летом 2022 года американские водолазы под прикрытием учений НАТО установили на газопроводы взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Белый дом заявил РИА Новости, что не имеет отношения к диверсии на "Северных потоках".
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северный поток-2, генпрокуратура рф, запрос
Происшествия, Северный поток-2, Генпрокуратура РФ, запрос
11:39 03.06.2024 (обновлено: 11:50 03.06.2024)
 
Генпрокуратура направила дополнительные запросы по "Северным потокам"

Генпрокуратура РФ направила допзапросы в связи с терактами на "Северных потоках"

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГербы на воротах здания Генеральной прокуратуры РФ
Гербы на воротах здания Генеральной прокуратуры РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ обратилась в компетентные органы США, ФРГ, Франции и Кипра с дополнительными запросами в связи с совершенными против России терактами, в том числе подрывом газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". Об этом сообщил журналистам официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
По его словам, несмотря на имеющиеся факты, "компетентные органы США, Кипра и Франции не проводили расследование обстоятельств финансирования и иного содействия" в совершении этих терактов, а компетентные органы ФРГ "уклоняются от исполнения своих международных обязательств по сотрудничеству с Россией".
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При этом, добавил Иванов, перечисленные государства являются участниками Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Это обязывает их принимать меры для расследования терроризма и его финансирования, а также оказывать максимальную помощь в расследовании таких противоправных деяний, подчеркнул он.
По данным Генпрокуратуры РФ, в допзапросах обращено внимание компетентных органов указанных государств на необходимость принятия мер к исполнению своих международных обязательств по противодействию террористической деятельности и ее финансированию, организации расследования фактов противоправной деятельности и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура РФ открыла дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своей статье, что президент США Джо Байден обсуждал планы подрыва объекта в течение девяти месяцев. В итоге летом 2022 года американские водолазы под прикрытием учений НАТО установили на газопроводы взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Белый дом заявил РИА Новости, что не имеет отношения к диверсии на "Северных потоках".
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