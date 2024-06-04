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Банкам РФ не разрешат получить федеральный инвестиционный налоговый вычет

Банкам РФ не разрешат получить федеральный инвестиционный налоговый вычет - 04.06.2024, ПРАЙМ

Банкам РФ не разрешат получить федеральный инвестиционный налоговый вычет

Банки, работающие в России иностранные организации, компании - участники соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗРП), а также производители... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T15:55+0300

2024-06-04T15:55+0300

2024-06-04T16:00+0300

налоги

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россия

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Банки, работающие в России иностранные организации, компании - участники соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗРП), а также производители алкогольной и никотинсодержащей продукции не смогут претендовать на федеральный инвестиционный вычет по налогу на прибыль, соответствующие нормы содержатся во внесенном правительством в Госдуму законопроекте. Разработанный Минфином России пакет поправок в Налоговый кодекс, в частности, предполагает повышение налога на прибыль организаций с нынешних 20% до 25%. Предполагается, что все средства, поступившие от повышения налога, будут направляться в федеральный бюджет. Одновременно Налоговый кодекс дополняется главой о федеральном налоговом вычете. Она предусматривает возможность для бизнеса получить вычет на эту федеральную часть налога на прибыль за счет своих инвестиций. "Не вправе применять федеральный инвестиционный налоговый вычет следующие категории налогоплательщиков: 1) иностранные организации, признаваемые налоговыми резидентами Российской Федерации; 2) организации, признаваемые налогоплательщиками – участниками соглашения о защите и поощрении капиталовложений; 3) кредитные организации", - говорится в законопроекте. Также претендовать на вычет не смогут "организации, осуществляющие производство подакцизных товаров (за исключением легковых автомобилей, мотоциклов, стали жидкой, этана, сжиженного углеводородного газа, подакцизных нефтепродуктов, нефтяного сырья, подакцизного винограда)", - говорится в документе. Категории налогоплательщиков, которые могут применять федеральный инвестиционный налоговый вычет, категории объектов, к которым он будет применяться, условия и порядок определения размера будет устанавливать правительство РФ.

https://1prime.ru/20240604/ipoteka-848796228.html

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правительство рф, налоговый вычет, госдума, банки, россия