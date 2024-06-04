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Эксперт оценил новые меры правительства об экспорте СУГов

Эксперт оценил новые меры правительства об экспорте СУГов - 04.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил новые меры правительства об экспорте СУГов

Правительство РФ готовит меры для поддержки российских производителей сжиженных углеводородных газов (СУГов) в условиях потери европейского рынка; через... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T19:44+0300

2024-06-04T19:44+0300

2024-06-04T19:44+0300

экономика

экспорт газа

суг

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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ готовит меры для поддержки российских производителей сжиженных углеводородных газов (СУГов) в условиях потери европейского рынка; через регуляторные инструменты власти, вероятно, хотят компенсировать часть новых затрат, заявил РИА Новости руководитель проектов "Имплементы" Иван Тимонин. Кабмин РФ ранее поручил Минэнерго, Минэкономразвития, Минфину, ФАС и СПбМТСБ до 20 июня провести анализ рисков, вызванных новыми условиями экспорта СУГов, следует из протокола совещания 28 мая у вице-премьера Александра Новака (документ есть в распоряжении РИА Новости). В частности, власти должны составить план для поддержки эффективности производства и подготовить предложения по поводу корректировки индикаторов для расчета вывозных таможенных пошлин. В конце 2023 года Евросоюз принял 12-й пакет санкций, который, в частности, ввел запрет на импорт СУГов из России с 12-месячным переходным периодом. При этом РФ продолжает перенаправлять поставки СУГов в неевропейские страны, за 2023 год объем экспорта вырос в два раза, до 1,26 миллиона тонн, соответствующими данными делилась с РИА Новости исследовательская группа "Петромаркет". Ключевыми альтернативными покупателями остаются Турция, Китай, Афганистан, Монголия и страны Центральной Азии. "Поручение правительства РФ, вероятно, ориентировано именно на поддержку российских производителей в этом контексте и ставит своей целью компенсацию части новых затрат через регуляторные инструменты", - прокомментировал собеседник агентства рекомендации кабмина, данные профильным ведомствам. По итогам первых четырех месяцев 2024 года Польша и страны Прибалтики оставались важными каналами сбыта российских СУГов, обеспечивая порядка 40% экспортных отгрузок продукта, говорит Тимонин. "Соответственно, принятое ЕС эмбарго все еще представляет для российской отрасли весомый вызов", - считает он. По словам эксперта, для сохранения объемов экспорта потребуется дальнейшее перенаправление поставок - не только в Турцию, но и в восточном направлении, которое, в свою очередь, связано с ощутимо большими логистическими затратами для российских экспортеров, что напрямую отражается на их экономике. Кроме того, "разворот на Восток" потребует и развития инфраструктуры, что также приведет к дополнительным затратам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

экспорт газа, суг