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Шкалу НДФЛ для богатых предлагали сделать выше, заявил Минфин - 04.06.2024, ПРАЙМ
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Шкалу НДФЛ для богатых предлагали сделать выше, заявил Минфин
Шкалу НДФЛ для богатых предлагали сделать выше, заявил Минфин - 04.06.2024, ПРАЙМ
Шкалу НДФЛ для богатых предлагали сделать выше, заявил Минфин
Прогрессивная шкала НДФЛ, предложенная правительством во внесенных в Госдуму поправках, ограничивается уровнем 22%, хотя в ходе обсуждения звучали рекомендации... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T15:52+0300
2024-06-04T15:52+0300
налоги
минфин
прогрессивная шкала ндфл
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Прогрессивная шкала НДФЛ, предложенная правительством во внесенных в Госдуму поправках, ограничивается уровнем 22%, хотя в ходе обсуждения звучали рекомендации депутатов и общественников сделать налог для богатых еще выше, кабмин выбрал взвешенный подход к налогообложению доходов граждан с разным уровнем достатка, заявили в Минфине со ссылкой на статс-секретаря - замминистра финансов Алексея Сазанова. "Прогрессивная шкала, предложенная правительством РФ, предусматривает взвешенный подход к налогообложению доходов граждан с разным уровнем достатка. Повышенный налог на богатых людей – многолетний запрос общества, который отвечает принципам справедливого налогообложения. Несмотря на то, что в ходе обсуждения налоговых параметров депутаты и общественники рекомендовали более значительное увеличение ставки НДФЛ для богатых, мы предложили сбалансированное решение в 22%", - прокомментировал Сазанов. "С одной стороны, эта ставка вкупе с другими предлагаемыми мерами отвечает запросу на справедливость. С другой стороны, по общемировым меркам она не столь высока и не ограничивает возможности продолжения деятельности и заработка людей с высокими доходами. И одновременно разработанные параметры прогрессии позволяют сохранить конкурентоспособность российских налоговых условий по сравнению с другими странами", - отметил замминистра. Правительство в понедельник внесло в Госдуму предложения по совершенствованию налоговой системы. В частности, предлагается перейти к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: нынешняя базовая ставка в 13% сохранится для дохода до 2,4 миллиона рублей в год, затем она будет плавно повышаться до 15% на доход до 5 миллионов, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов в год, а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%.
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минфин, прогрессивная шкала ндфл
Налоги, Минфин, прогрессивная шкала НДФЛ
15:52 04.06.2024
 
Шкалу НДФЛ для богатых предлагали сделать выше, заявил Минфин

Минфин: внесенная шкала НДФЛ завершается на 22%, хотя для богатых предлагали сделать выше

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Прогрессивная шкала НДФЛ, предложенная правительством во внесенных в Госдуму поправках, ограничивается уровнем 22%, хотя в ходе обсуждения звучали рекомендации депутатов и общественников сделать налог для богатых еще выше, кабмин выбрал взвешенный подход к налогообложению доходов граждан с разным уровнем достатка, заявили в Минфине со ссылкой на статс-секретаря - замминистра финансов Алексея Сазанова.
"Прогрессивная шкала, предложенная правительством РФ, предусматривает взвешенный подход к налогообложению доходов граждан с разным уровнем достатка. Повышенный налог на богатых людей – многолетний запрос общества, который отвечает принципам справедливого налогообложения. Несмотря на то, что в ходе обсуждения налоговых параметров депутаты и общественники рекомендовали более значительное увеличение ставки НДФЛ для богатых, мы предложили сбалансированное решение в 22%", - прокомментировал Сазанов.
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"С одной стороны, эта ставка вкупе с другими предлагаемыми мерами отвечает запросу на справедливость. С другой стороны, по общемировым меркам она не столь высока и не ограничивает возможности продолжения деятельности и заработка людей с высокими доходами. И одновременно разработанные параметры прогрессии позволяют сохранить конкурентоспособность российских налоговых условий по сравнению с другими странами", - отметил замминистра.
Правительство в понедельник внесло в Госдуму предложения по совершенствованию налоговой системы. В частности, предлагается перейти к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: нынешняя базовая ставка в 13% сохранится для дохода до 2,4 миллиона рублей в год, затем она будет плавно повышаться до 15% на доход до 5 миллионов, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов в год, а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%.
 
НалогиМинфинпрогрессивная шкала НДФЛ
 
 
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