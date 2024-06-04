https://1prime.ru/20240604/moshennichestvo-848823227.html

НСИС запустит в этом году систему выявления страхового мошенничества

НСИС запустит в этом году систему выявления страхового мошенничества - 04.06.2024, ПРАЙМ

НСИС запустит в этом году систему выявления страхового мошенничества

"Национальная страховая информационная система" (НСИС, оператор АИС страхования и "дочка" Банка России) запустит до конца года систему выявления фактов двойного | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T22:30+0300

2024-06-04T22:30+0300

2024-06-04T22:36+0300

мошенничество

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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. "Национальная страховая информационная система" (НСИС, оператор АИС страхования и "дочка" Банка России) запустит до конца года систему выявления фактов двойного страхования, чтобы выявить страховое мошенничество, говорится в пресс-релизе компании. "Национальная страховая информационная система" (НСИС, оператор АИС страхования) запустит систему выявления фактов двойного страхования, осуществляемого для целей мошенничества. Появится возможность оказывать давление на случаи страхового мошенничества, бороться с практиками, которые генерят ни один миллиард неправомочных убытков страховщиков", - приводятся слова главы компании Николая Галушина. "Сделать это мы планируем до конца этого года через внедрение системы "антифрод", которая будет отслеживать по единой базе нехарактерное поведение разных страхователей и их объектов страхования, например, когда одна и та же пара водителей попадает в разнообразные транспортные происшествия друг с другом, будучи застрахованными в разных компаниях. Также страховщик получит информацию о том, что перед ним стоит клиент, который хочет застраховать свой загородный дом, который уже в трех местах застрахован", - пояснил глава НСИС. Он напомнил, что с 1 октября 2024 года заключение договора в системе АИС страхования предполагает тот же самый формат, который есть сейчас в АИС ОСАГО, что означает, что при загрузке проекта договора осуществляется проверка всех данных через ФОИВы, через МВД, ФНС, ФМС, в результате чего на сторону страховщиков поступают данные, что информация верна. Точно такой же сервис по заключению договора по проекту будет предоставлен по добровольным видам страхования. "Поэтому, если у страховщика есть сомнение в качестве клиента, он может загрузить проект договора страхования, будет осуществлена проверка данных по транспортному средству или жилому помещению, на сторону страховщика поступит ответ о валидности данных и будет подсвечена информация о некой предрасположенности ситуации к возможному криминалу через двойное страхование или низкую скоринговую оценку клиента", - пояснил Галушин.

https://1prime.ru/20240604/strakhovanie-848820284.html

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мошенничество