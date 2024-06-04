Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыло, почему Зеленский не пойдет на переговоры с Россией - 04.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240604/peregovory-848820412.html
СМИ раскрыло, почему Зеленский не пойдет на переговоры с Россией
СМИ раскрыло, почему Зеленский не пойдет на переговоры с Россией - 04.06.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыло, почему Зеленский не пойдет на переговоры с Россией
Украинские ультраправые националисты не позволят Владимиру Зеленскому сесть за стол переговоров с Россией, считает колумнист издания Responsible Statecraft Тэд... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T19:32+0300
2024-06-04T19:32+0300
политика
мирные переговоры
владимир зеленский
сша
нато
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/26/841842659_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_bd48cfdfb03f9b831da7922ab0a780b4.jpg
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Украинские ультраправые националисты не позволят Владимиру Зеленскому сесть за стол переговоров с Россией, считает колумнист издания Responsible Statecraft Тэд Снайдер."Даже если Зеленский... отменит запрет на переговоры (с Россией)..., его отговорят те же самые ультраправые националисты, которые убедили его отказаться от предвыборной мирной платформы до войны", — пишет Снайдер. Глава киевского режима не обладает политической силы, чтобы больше не притязать на границы Украины 1991 года и чтобы "пережить возмездие ультранационалистов".Зеленский мог бы попросить Соединенные Штаты провести переговоры, но данный шаг подорвал бы авторитет Вашингтона и Североатлантического альянса, отметил колумнист."Вместо того, чтобы расширять НАТО..., энергия дипломатов должна пойти на создание новой инклюзивной европейской архитектуры безопасности, которая включает сотрудничество с Россией", — заключил Снайдер.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Организация Североатлантического договора (НАТО) — организация, созданная в 1949 году, когда главы МИД 12 стран (Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции) подписали в Вашингтоне Североатлантический договор. За время существования альянса было девять волн расширения. В настоящее время в альянс входят 32 страны.
https://1prime.ru/20240604/svo-848799871.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/26/841842659_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_f9b16acead2698e9dbb7a7bebd896865.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мирные переговоры, владимир зеленский, сша, нато, украина
Политика, мирные переговоры, Владимир Зеленский, США, НАТО, УКРАИНА
19:32 04.06.2024
 
СМИ раскрыло, почему Зеленский не пойдет на переговоры с Россией

RS: Зеленский не пойдет на переговоры с Россией из-за украинских националистов

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Украинские ультраправые националисты не позволят Владимиру Зеленскому сесть за стол переговоров с Россией, считает колумнист издания Responsible Statecraft Тэд Снайдер.
"Даже если Зеленский... отменит запрет на переговоры (с Россией)..., его отговорят те же самые ультраправые националисты, которые убедили его отказаться от предвыборной мирной платформы до войны", — пишет Снайдер.
Глава киевского режима не обладает политической силы, чтобы больше не притязать на границы Украины 1991 года и чтобы "пережить возмездие ультранационалистов".
Зеленский мог бы попросить Соединенные Штаты провести переговоры, но данный шаг подорвал бы авторитет Вашингтона и Североатлантического альянса, отметил колумнист.
Авиабомбы ФАБ-500 - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
"Лишь десятая часть". В США сообщили Киеву плохие новости с фронта
12:18
"Вместо того, чтобы расширять НАТО..., энергия дипломатов должна пойти на создание новой инклюзивной европейской архитектуры безопасности, которая включает сотрудничество с Россией", — заключил Снайдер.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
Организация Североатлантического договора (НАТО) — организация, созданная в 1949 году, когда главы МИД 12 стран (Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции) подписали в Вашингтоне Североатлантический договор. За время существования альянса было девять волн расширения. В настоящее время в альянс входят 32 страны.
 
Политикамирные переговорыВладимир ЗеленскийСШАНАТОУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала