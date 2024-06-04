https://1prime.ru/20240604/peregovory-848820412.html

СМИ раскрыло, почему Зеленский не пойдет на переговоры с Россией

СМИ раскрыло, почему Зеленский не пойдет на переговоры с Россией - 04.06.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыло, почему Зеленский не пойдет на переговоры с Россией

Украинские ультраправые националисты не позволят Владимиру Зеленскому сесть за стол переговоров с Россией, считает колумнист издания Responsible Statecraft Тэд... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T19:32+0300

2024-06-04T19:32+0300

2024-06-04T19:32+0300

политика

мирные переговоры

владимир зеленский

сша

нато

украина

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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Украинские ультраправые националисты не позволят Владимиру Зеленскому сесть за стол переговоров с Россией, считает колумнист издания Responsible Statecraft Тэд Снайдер."Даже если Зеленский... отменит запрет на переговоры (с Россией)..., его отговорят те же самые ультраправые националисты, которые убедили его отказаться от предвыборной мирной платформы до войны", — пишет Снайдер. Глава киевского режима не обладает политической силы, чтобы больше не притязать на границы Украины 1991 года и чтобы "пережить возмездие ультранационалистов".Зеленский мог бы попросить Соединенные Штаты провести переговоры, но данный шаг подорвал бы авторитет Вашингтона и Североатлантического альянса, отметил колумнист."Вместо того, чтобы расширять НАТО..., энергия дипломатов должна пойти на создание новой инклюзивной европейской архитектуры безопасности, которая включает сотрудничество с Россией", — заключил Снайдер.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Организация Североатлантического договора (НАТО) — организация, созданная в 1949 году, когда главы МИД 12 стран (Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции) подписали в Вашингтоне Североатлантический договор. За время существования альянса было девять волн расширения. В настоящее время в альянс входят 32 страны.

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мирные переговоры, владимир зеленский, сша, нато, украина