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В ГД объяснили, как получить компенсацию за срыв сроков отключения воды

В ГД объяснили, как получить компенсацию за срыв сроков отключения воды - 05.06.2024, ПРАЙМ

В ГД объяснили, как получить компенсацию за срыв сроков отключения воды

Граждане имеют право обратиться в управляющую компанию с требованием перерасчета платы за горячую воду в случае срыва сроков ее отключения, рассказал РИА... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T05:37+0300

2024-06-05T05:37+0300

2024-06-05T05:38+0300

экономика

госдума

компенсация

жкх

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Граждане имеют право обратиться в управляющую компанию с требованием перерасчета платы за горячую воду в случае срыва сроков ее отключения, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ). "Хочу напомнить, что за каждый час превышения допустимой продолжительности отключения размер платы за горячее водоснабжение за расчетный период должен снижаться на 0,15%. Управляющая компания обязана предупредить жителей о плановом отключении за 10 рабочих дней. При авариях - в течение суток проинформировать причины и сроки отключения. Если сроки нарушены, жители имеют право обратиться в управляющую компанию с требованием перерасчета платы за горячее водоснабжение с учетом снижения на 0,15% за каждый час просрочки", - сказал Гаврилов. Депутат отметил, что если никакой реакции от управляющей компании не будет, то нужно пожаловаться в жилищную инспекцию, в Роспотребнадзор и правоохранительные органы. Кроме того, граждане имеют право на судебную защиту, предметом иска может быть требование к управляющей компании произвести перерасчет и выплатить компенсацию за некачественно оказанную услугу и за моральный вред, сообщил он. "Сейчас есть рекомендуемый максимальный срок отключения горячей воды летом, он составляет 14 дней. И понятно, почему при таком "рекомендательном" подходе спокойно эти сроки отключения запросто нарушаются. Надо сделать его обязательным, чтобы на более долгий срок отключать было нельзя", - подчеркнул Гаврилов. Он рассказал, что по правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды при внеплановых отключениях составляет восемь часов суммарно в течение 1 месяца, четыре часа единовременно или 24 часа при аварии на тупиковой магистрали. "Продолжительность перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения до 01.03.2021 осуществлялась в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании СанПиН 2.1.4.2496-09 и не должна была превышать 14 суток", - сказал Гаврилов. Однако, по его словам, данная норма утратила силу с 1 марта 2021 года в связи с изданием постановления главного государственного санитарного врача РФ. "Вместе с тем, в соответствии с пунктом 5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, организации, обслуживающие жилищный фонд, за месяц до окончания текущего отопительного периода должны разработать, согласовать с теплоснабжающей организацией и утвердить в органах местного самоуправления графики работ по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления с извещением жителей за два дня об остановке", - отметил депутат. Он подчеркнул, что рекомендуемый срок ремонта, связанный с прекращением горячего водоснабжения, составляет 14 дней, но в каждом конкретном случае продолжительность ремонта устанавливается органами местного самоуправления. По мнению Гаврилова, это не совсем правильно, так как рекомендательный характер нормы никого ни к чему не обязывает.

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госдума, компенсация, жкх