https://1prime.ru/20240605/almazy-848829100.html
De Beers представила предложения по запрету на импорт российских алмазов
De Beers представила предложения по запрету на импорт российских алмазов - 05.06.2024, ПРАЙМ
De Beers представила предложения по запрету на импорт российских алмазов
Известный и крупный игрок на рынке алмазов и бриллиантов, De Beers Group, поддержал намерение стран "Большой семёрки" (G7) ввести осенью санкции в отношении... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T09:05+0300
2024-06-05T09:05+0300
2024-06-05T09:06+0300
алмазы
российские алмазы
de beers
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Известный и крупный игрок на рынке алмазов и бриллиантов, De Beers Group, поддержал намерение стран "Большой семёрки" (G7) ввести осенью санкции в отношении российских бриллиантов и предложила уточнения, как лучше можно было бы следить за исполнением этого эмбарго, включая сроки, сертификацию и отслеживание источника производства, сообщается в пресс-релизе на сайте De Beers. Ограничения на импорт алмазов из России в страны ЕС и G7 вступили в силу 1 января, а с 1 марта государства сообщества начали запрещать ввоз камней РФ, обработанных в третьих странах (бриллиантов). В целях контроля к сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации алмазов, а основная роль блюстителя санкций доверена Бельгии, где находится крупнейший мировой центр торговли и обработки - город Антверпен. "De Beers полностью поддерживает намерение G7 ввести санкции в отношении российских алмазов… В ответ на запросы правительств стран G7 De Beers предлагает следующие меры", - сообщается в релизе. Так, ограничения на импорт могли бы быть распространены на бриллианты весом 0,5 карата и выше с 1 сентября, как и планировалось, с соблюдением текущих требований к сертификации, говорится в релизе. Компания добавила, что бриллианты должны быть сертифицированы как можно ближе к источнику производства для максимальной уверенности в их происхождении. De Beers подчеркнула, что схема сертификации Кимберлийского процесса (КП) - обязательное требование, подтверждающее подлинность происхождения алмазов. При этом в сертификатах должны быть указаны страны происхождения, а не "смешанное происхождение", также сертификаты КП должны быть оцифрованы. В свою очередь De Beers с 1 сентября собирается загрузить все свои необработанные алмазы ювелирного качества весом в 1 карат и выше (что эквивалентно обработанным бриллиантам весом 0,5 карата) в Tracr, отраслевой блокчейн De Beers. Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" - нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.
https://1prime.ru/20240524/sanktsii-na-almazy-848462817.html
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алмазы, российские алмазы, de beers
алмазы, российские алмазы, De Beers
De Beers представила предложения по запрету на импорт российских алмазов
De Beers представила предложения, как лучше ввести эмбарго G7 на импорт бриллиантов из РФ
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Известный и крупный игрок на рынке алмазов и бриллиантов, De Beers Group, поддержал намерение стран "Большой семёрки" (G7) ввести осенью санкции в отношении российских бриллиантов и предложила уточнения, как лучше можно было бы следить за исполнением этого эмбарго, включая сроки, сертификацию и отслеживание источника производства, сообщается в пресс-релизе на сайте De Beers.
Ограничения на импорт алмазов из России в страны ЕС и G7 вступили в силу 1 января, а с 1 марта государства сообщества начали запрещать ввоз камней РФ, обработанных в третьих странах (бриллиантов). В целях контроля к сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации алмазов, а основная роль блюстителя санкций доверена Бельгии, где находится крупнейший мировой центр торговли и обработки - город Антверпен.
"De Beers полностью поддерживает намерение G7 ввести санкции в отношении российских алмазов… В ответ на запросы правительств стран G7 De Beers предлагает следующие меры", - сообщается в релизе.
Так, ограничения на импорт могли бы быть распространены на бриллианты весом 0,5 карата и выше с 1 сентября, как и планировалось, с соблюдением текущих требований к сертификации, говорится в релизе. Компания добавила, что бриллианты должны быть сертифицированы как можно ближе к источнику производства для максимальной уверенности в их происхождении.
В AWDC заявили, что не агитируют за ослабление эмбарго на российские алмазы
De Beers подчеркнула, что схема сертификации Кимберлийского процесса (КП) - обязательное требование, подтверждающее подлинность происхождения алмазов. При этом в сертификатах должны быть указаны страны происхождения, а не "смешанное происхождение", также сертификаты КП должны быть оцифрованы. В свою очередь De Beers с 1 сентября собирается загрузить все свои необработанные алмазы ювелирного качества весом в 1 карат и выше (что эквивалентно обработанным бриллиантам весом 0,5 карата) в Tracr, отраслевой блокчейн De Beers.
Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" - нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.