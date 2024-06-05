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De Beers представила предложения по запрету на импорт российских алмазов - 05.06.2024, ПРАЙМ
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De Beers представила предложения по запрету на импорт российских алмазов
De Beers представила предложения по запрету на импорт российских алмазов - 05.06.2024, ПРАЙМ
De Beers представила предложения по запрету на импорт российских алмазов
Известный и крупный игрок на рынке алмазов и бриллиантов, De Beers Group, поддержал намерение стран "Большой семёрки" (G7) ввести осенью санкции в отношении... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T09:05+0300
2024-06-05T09:06+0300
алмазы
российские алмазы
de beers
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Известный и крупный игрок на рынке алмазов и бриллиантов, De Beers Group, поддержал намерение стран "Большой семёрки" (G7) ввести осенью санкции в отношении российских бриллиантов и предложила уточнения, как лучше можно было бы следить за исполнением этого эмбарго, включая сроки, сертификацию и отслеживание источника производства, сообщается в пресс-релизе на сайте De Beers. Ограничения на импорт алмазов из России в страны ЕС и G7 вступили в силу 1 января, а с 1 марта государства сообщества начали запрещать ввоз камней РФ, обработанных в третьих странах (бриллиантов). В целях контроля к сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации алмазов, а основная роль блюстителя санкций доверена Бельгии, где находится крупнейший мировой центр торговли и обработки - город Антверпен. "De Beers полностью поддерживает намерение G7 ввести санкции в отношении российских алмазов… В ответ на запросы правительств стран G7 De Beers предлагает следующие меры", - сообщается в релизе. Так, ограничения на импорт могли бы быть распространены на бриллианты весом 0,5 карата и выше с 1 сентября, как и планировалось, с соблюдением текущих требований к сертификации, говорится в релизе. Компания добавила, что бриллианты должны быть сертифицированы как можно ближе к источнику производства для максимальной уверенности в их происхождении. De Beers подчеркнула, что схема сертификации Кимберлийского процесса (КП) - обязательное требование, подтверждающее подлинность происхождения алмазов. При этом в сертификатах должны быть указаны страны происхождения, а не "смешанное происхождение", также сертификаты КП должны быть оцифрованы. В свою очередь De Beers с 1 сентября собирается загрузить все свои необработанные алмазы ювелирного качества весом в 1 карат и выше (что эквивалентно обработанным бриллиантам весом 0,5 карата) в Tracr, отраслевой блокчейн De Beers. Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" - нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.
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алмазы, российские алмазы, de beers
алмазы, российские алмазы, De Beers
09:05 05.06.2024 (обновлено: 09:06 05.06.2024)
 
De Beers представила предложения по запрету на импорт российских алмазов

De Beers представила предложения, как лучше ввести эмбарго G7 на импорт бриллиантов из РФ

© fotolia.com / chatalogАлмазы
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© fotolia.com / chatalog
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Известный и крупный игрок на рынке алмазов и бриллиантов, De Beers Group, поддержал намерение стран "Большой семёрки" (G7) ввести осенью санкции в отношении российских бриллиантов и предложила уточнения, как лучше можно было бы следить за исполнением этого эмбарго, включая сроки, сертификацию и отслеживание источника производства, сообщается в пресс-релизе на сайте De Beers.
Ограничения на импорт алмазов из России в страны ЕС и G7 вступили в силу 1 января, а с 1 марта государства сообщества начали запрещать ввоз камней РФ, обработанных в третьих странах (бриллиантов). В целях контроля к сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации алмазов, а основная роль блюстителя санкций доверена Бельгии, где находится крупнейший мировой центр торговли и обработки - город Антверпен.
"De Beers полностью поддерживает намерение G7 ввести санкции в отношении российских алмазов… В ответ на запросы правительств стран G7 De Beers предлагает следующие меры", - сообщается в релизе.
Так, ограничения на импорт могли бы быть распространены на бриллианты весом 0,5 карата и выше с 1 сентября, как и планировалось, с соблюдением текущих требований к сертификации, говорится в релизе. Компания добавила, что бриллианты должны быть сертифицированы как можно ближе к источнику производства для максимальной уверенности в их происхождении.
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De Beers подчеркнула, что схема сертификации Кимберлийского процесса (КП) - обязательное требование, подтверждающее подлинность происхождения алмазов. При этом в сертификатах должны быть указаны страны происхождения, а не "смешанное происхождение", также сертификаты КП должны быть оцифрованы. В свою очередь De Beers с 1 сентября собирается загрузить все свои необработанные алмазы ювелирного качества весом в 1 карат и выше (что эквивалентно обработанным бриллиантам весом 0,5 карата) в Tracr, отраслевой блокчейн De Beers.
Кимберлийский процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" - нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.
 
алмазыроссийские алмазыDe Beers
 
 
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