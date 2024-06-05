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Экспорт товаров из Украины в Польшу рухнул на треть

Экспорт товаров из Украины в Польшу рухнул на треть - 05.06.2024, ПРАЙМ

Экспорт товаров из Украины в Польшу рухнул на треть

Экспорт украинских товаров в Польшу на фоне протестов фермеров и блокады границы в январе-апреле упал на треть - до 1,3 миллиарда долларов, подсчитало РИА... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T14:38+0300

2024-06-05T14:38+0300

2024-06-05T14:38+0300

экономика

польша

украина

экспорт

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Экспорт украинских товаров в Польшу на фоне протестов фермеров и блокады границы в январе-апреле упал на треть - до 1,3 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным украинской таможни. Так, объем поставок товаров из Украины в Польшу упал на треть - до 1,3 миллиарда долларов против 1,9 миллиарда годом ранее. Главным образом Украина поставляла в Польшу железную руду (154,3 миллиона долларов), железо (119,3 миллиона) и подсолнечное масло (118,9 миллиона). В то же время Польша за этот же период нарастила экспорт на Украину на 7% - до 2,3 миллиарда долларов. Основой польского экспорта стали нефтепродукты (332,8 миллиона долларов), а также грузовики (69 миллионов) и легковые автомобили (60,2 миллиона). При этом количество транспорта, пересекшего границу Украины и Польши в январе-апреле 2024 года, сократилось в годовом выражении на 11% - до 1,33 миллиона, а объем товаров - до 10,3 миллиона тонн с 11,2 миллиона тонн. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основные требования протестующих - прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый "зеленый курс"), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

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польша, украина, экспорт