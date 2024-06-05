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Совфед разрешил россиянам самим продавать заложенное под ипотеку имущество
Совфед разрешил россиянам самим продавать заложенное под ипотеку имущество - 05.06.2024, ПРАЙМ
Совфед разрешил россиянам самим продавать заложенное под ипотеку имущество
Сенаторы одобрили закон, позволяющий гражданам-залогодателям самостоятельно продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T12:38+0300
2024-06-05T12:38+0300
2024-06-05T12:38+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, позволяющий гражданам-залогодателям самостоятельно продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке. Документ дает право гражданину, взявшему ипотечный кредит в не связанных с предпринимательством целях, самостоятельно реализовывать заложенное имущество. Для этого необходимо подать соответствующее заявление. Право на такую продажу предоставляется независимо от размера взятого кредита (займа). В течение 10 рабочих дней после получения заявления о самостоятельной реализации залогодержатель должен согласовать ее процедуру и определить минимальную цену продаваемого подобным образом имущества. Закон запрещает такую продажу ниже этой цены. Вырученная сумма будет зачисляться на банковский счет, определенный залогодержателем для осуществления расчетов в связи с такой продажей. Разница между размером задолженности по кредиту (займу) и ценой продажи возвращается залогодателю за вычетом расходов, понесенных залогодержателем. Срок самостоятельной реализации физлицом заложенного имущества, включая госрегистрацию перехода права собственности и полное погашение обязательств по кредиту (займу), составит четыре месяца со дня получения залогодержателем заявления о такой реализации. При этом допускается продление этого срока, но соглашение об этом должно содержать условие о новой минимальной цене продажи имущества. Закон запрещает физлицам продавать заложенное имущество, если до подачи заявления о самостоятельной реализации был подан иск об обращении взыскания на него или оно является предметом предшествующей и последующей ипотек. Также самостоятельная продажа запрещается, если: имущество заложено нескольким залогодержателям; в отношении залогодателя возбуждена судебная или внесудебная процедура банкротства, либо против залогодержателя возбуждено дело о банкротстве; залогодатель повторно подал заявление на самостоятельную реализацию имущества, которое ранее не смог продать в срок или, подав заявление, потом отказался от продажи. В заключении экономического комитета отмечается, что реализация закона "будет способствовать защите интересов граждан – заемщиков по кредитным договорам (договорам займа), обязательства которых обеспечены ипотекой". Закон должен вступить в силу через 90 дней после официального опубликования.
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россияне, ипотека, залог
Экономика, россияне, ипотека, залог
Совфед разрешил россиянам самим продавать заложенное под ипотеку имущество
Совфед одобрил закон о продаже физлицами заложенного под ипотеку имущества
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, позволяющий гражданам-залогодателям самостоятельно продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке.
Документ дает право гражданину, взявшему ипотечный кредит в не связанных с предпринимательством целях, самостоятельно реализовывать заложенное имущество. Для этого необходимо подать соответствующее заявление. Право на такую продажу предоставляется независимо от размера взятого кредита (займа).
В течение 10 рабочих дней после получения заявления о самостоятельной реализации залогодержатель должен согласовать ее процедуру и определить минимальную цену продаваемого подобным образом имущества. Закон запрещает такую продажу ниже этой цены.
Вырученная сумма будет зачисляться на банковский счет, определенный залогодержателем для осуществления расчетов в связи с такой продажей. Разница между размером задолженности по кредиту (займу) и ценой продажи возвращается залогодателю за вычетом расходов, понесенных залогодержателем.
Срок самостоятельной реализации физлицом заложенного имущества, включая госрегистрацию перехода права собственности и полное погашение обязательств по кредиту (займу), составит четыре месяца со дня получения залогодержателем заявления о такой реализации. При этом допускается продление этого срока, но соглашение об этом должно содержать условие о новой минимальной цене продажи имущества.
Закон запрещает физлицам продавать заложенное имущество, если до подачи заявления о самостоятельной реализации был подан иск об обращении взыскания на него или оно является предметом предшествующей и последующей ипотек. Также самостоятельная продажа запрещается, если: имущество заложено нескольким залогодержателям; в отношении залогодателя возбуждена судебная или внесудебная процедура банкротства, либо против залогодержателя возбуждено дело о банкротстве; залогодатель повторно подал заявление на самостоятельную реализацию имущества, которое ранее не смог продать в срок или, подав заявление, потом отказался от продажи.
В заключении экономического комитета отмечается, что реализация закона "будет способствовать защите интересов граждан – заемщиков по кредитным договорам (договорам займа), обязательства которых обеспечены ипотекой".
Закон должен вступить в силу через 90 дней после официального опубликования.
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