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ЕС переживает серьезный энергетический кризис, заявили в Еврокомиссии - 05.06.2024, ПРАЙМ
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ЕС переживает серьезный энергетический кризис, заявили в Еврокомиссии
ЕС переживает серьезный энергетический кризис, заявили в Еврокомиссии - 05.06.2024, ПРАЙМ
ЕС переживает серьезный энергетический кризис, заявили в Еврокомиссии
ЕС столкнулся с очень серьезным энергетическим кризисом, заявила в ходе энергетического форума в Баку гендиректор департамента международных связей ЕК Кристина... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T14:15+0300
2024-06-05T14:55+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. ЕС столкнулся с очень серьезным энергетическим кризисом, заявила в ходе энергетического форума в Баку гендиректор департамента международных связей ЕК Кристина Лобилло Борреро."ЕС в настоящее время переживает очень серьезный энергетический кризис. Учитывая это, очень важно диверсифицировать направления поставок газа", — отметила она.Борреро подчеркнула, что в связи с этим крайне важно разнообразить направления поставок газа. Она отметила Баку в качестве надежного партнера ЕС в области газовых поставок и обещала продолжение работы по увеличению поставок газа из Азербайджана в Европу.Венгерский лидер Виктор Орбан ранее сообщил, что европейские страны переплачивают за американские энергоресурсы в 5-10 раз, отказываясь от российских. Он призвал задать вопросы "американским друзьям" о выгоде в данной ситуации.
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ес, ек, азербайджан, газ
Энергетика, ЕС, ЕК, АЗЕРБАЙДЖАН, Газ
14:15 05.06.2024 (обновлено: 14:55 05.06.2024)
 
ЕС переживает серьезный энергетический кризис, заявили в Еврокомиссии

Борреро: ЕС в настоящее время переживает очень серьезный энергетический кризис

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. ЕС столкнулся с очень серьезным энергетическим кризисом, заявила в ходе энергетического форума в Баку гендиректор департамента международных связей ЕК Кристина Лобилло Борреро.
"ЕС в настоящее время переживает очень серьезный энергетический кризис. Учитывая это, очень важно диверсифицировать направления поставок газа", — отметила она.
Борреро подчеркнула, что в связи с этим крайне важно разнообразить направления поставок газа. Она отметила Баку в качестве надежного партнера ЕС в области газовых поставок и обещала продолжение работы по увеличению поставок газа из Азербайджана в Европу.
Венгерский лидер Виктор Орбан ранее сообщил, что европейские страны переплачивают за американские энергоресурсы в 5-10 раз, отказываясь от российских. Он призвал задать вопросы "американским друзьям" о выгоде в данной ситуации.
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ЭнергетикаЕСЕКАЗЕРБАЙДЖАНГаз
 
 
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