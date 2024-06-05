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В Эстонии не считают обещание Киеву выделять деньги юридически обязывающим
В Эстонии не считают обещание Киеву выделять деньги юридически обязывающим - 05.06.2024, ПРАЙМ
В Эстонии не считают обещание Киеву выделять деньги юридически обязывающим
Обещание Таллина предоставлять в ежегодном режиме Киеву более 100 миллионов евро в виде военной помощи не носит юридически обязывающего характера. Об этом... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T14:50+0300
2024-06-05T14:50+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Обещание Таллина предоставлять в ежегодном режиме Киеву более 100 миллионов евро в виде военной помощи не носит юридически обязывающего характера. Об этом сообщила в среду телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на заявление эстонского МИД. ERR пояснила, что эстонский премьер Кая Каллас и Владимир Зеленский планируют на следующей встрече подписать соглашение, в котором есть положение о выделении Киеву помощи на сумму более 100 миллионов евро в год в виде военной помощи. По данным телерадиокомпании, соглашение рассчитано на десять лет и "будет касаться более широкого сотрудничества между Эстонией и Украиной". "Это двустороннее политическое волеизъявление, а не международный договор", — сообщили ERR в МИД Эстонии и подчеркнули, что соглашение не налагает юридических обязательств ни на Таллин, ни на Киев. Председатель комиссии по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон подтвердил эту информацию. "Это прежде всего политическая декларация", - заявил он. ERR отметила, что пока остается неясным, как данное обязательство будет отражено в бюджетах Эстонии на последующие годы. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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эстония, украина, поддержка украины
Политика, ЭСТОНИЯ, УКРАИНА, поддержка Украины
В Эстонии не считают обещание Киеву выделять деньги юридически обязывающим
ERR: обещание Эстонии выделять деньги Киеву не является юридически обязывающим
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Обещание Таллина предоставлять в ежегодном режиме Киеву более 100 миллионов евро в виде военной помощи не носит юридически обязывающего характера. Об этом сообщила в среду телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на заявление эстонского МИД.
ERR пояснила, что эстонский премьер Кая Каллас и Владимир Зеленский планируют на следующей встрече подписать соглашение, в котором есть положение о выделении Киеву помощи на сумму более 100 миллионов евро в год в виде военной помощи. По данным телерадиокомпании, соглашение рассчитано на десять лет и "будет касаться более широкого сотрудничества между Эстонией и Украиной".
"Это двустороннее политическое волеизъявление, а не международный договор", — сообщили ERR в МИД Эстонии и подчеркнули, что соглашение не налагает юридических обязательств ни на Таллин, ни на Киев.
Председатель комиссии по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон подтвердил эту информацию. "Это прежде всего политическая декларация", - заявил он.
ERR отметила, что пока остается неясным, как данное обязательство будет отражено в бюджетах Эстонии на последующие годы.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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