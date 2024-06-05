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Италия не позволит ВСУ применять западное оружие для ударов по России
Италия не позволит ВСУ применять западное оружие для ударов по России - 05.06.2024, ПРАЙМ
Италия не позволит ВСУ применять западное оружие для ударов по России
Итальянский кабмин не пересмотрит свою позицию против применения поставляемого Киеву оружия для нанесения ударов по территории России, заявил министр транспорта | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T12:56+0300
2024-06-05T12:56+0300
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РИМ, 5 июн - ПРАЙМ. Итальянский кабмин не пересмотрит свою позицию против применения поставляемого Киеву оружия для нанесения ударов по территории России, заявил министр транспорта и инфраструктуры. Об этом заявил корреспонденту агентства РИА Новости вице-премьер Италии Маттео Сальвини.Политик исключил возможность, что Рим пересмотрит свою позицию. "На кону будущее наших детей", - подчеркнул он. Кроме того, итальянский вице-премьер напомнил, что страна, в соотсветствии с Конституцией, отвергает войну. "Мы никогда не позволим, чтобы даже один итальянский снаряд бил и убивал в России", — добавил Сальвини.28 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Евросоюз снять запрет на применение ВСУ западного оружия для ударов по России. По его словам, Украина “имеет право на самооборону”. Однако ряд европейских стран, в том числе Германия и Италия, выступили против этой идеи.31 мая официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер подтвердил, что Берлин разрешил Киеву использовать оружие из ФРГ для ударов по российской территории. По его словам, так Германия не станет стороной конфликта.
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сво, поддержка украины, италия
Вооружения, СВО, поддержка Украины, ИТАЛИЯ
Италия не позволит ВСУ применять западное оружие для ударов по России
Сальвини исключил, что Италия пересмотрит позицию по западному оружию на Украине
РИМ, 5 июн - ПРАЙМ. Итальянский кабмин не пересмотрит свою позицию против применения поставляемого Киеву оружия для нанесения ударов по территории России, заявил министр транспорта и инфраструктуры. Об этом заявил корреспонденту агентства РИА Новости вице-премьер Италии Маттео Сальвини.
Политик исключил возможность, что Рим пересмотрит свою позицию. "На кону будущее наших детей", - подчеркнул он. Кроме того, итальянский вице-премьер напомнил, что страна, в соотсветствии с Конституцией, отвергает войну. "Мы никогда не позволим, чтобы даже один итальянский снаряд бил и убивал в России", — добавил Сальвини.
28 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Евросоюз снять запрет на применение ВСУ западного оружия для ударов по России. По его словам, Украина “имеет право на самооборону”. Однако ряд европейских стран, в том числе Германия и Италия, выступили против этой идеи.
31 мая официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер подтвердил, что Берлин разрешил Киеву использовать оружие из ФРГ для ударов по российской территории. По его словам, так Германия не станет стороной конфликта.
В США предупредили о высоких рисках разрешения ударов по России