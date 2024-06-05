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Сбербанк выявил финансовые пирамиды с кредитами

Сбербанк выявил финансовые пирамиды с кредитами - 05.06.2024, ПРАЙМ

Сбербанк выявил финансовые пирамиды с кредитами

"Сбер" выявил схему мошенничества, при которой взятые в банках кредитные средства граждане направляли в финансовую пирамиду, за счет чего погашались долги... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T12:03+0300

2024-06-05T12:03+0300

2024-06-05T12:03+0300

мошенничество

сбербанк

мошеннические схемы

финансовая пирамида

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. "Сбер" выявил схему мошенничества, при которой взятые в банках кредитные средства граждане направляли в финансовую пирамиду, за счет чего погашались долги других ее участников, сообщил журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов в кулуарах XXVII Петербургского международного экономического форума. "Сотрудники "Сбера" выявили схему мошенничества, при которой организаторы финансовой пирамиды убеждали граждан брать кредиты в банках и 60% заемных средств направлять им в обмен на полное погашение долга", - рассказал Кузнецов. Мошенническая схема привлекла внимание одного из сотрудников, который обнаружил, что один клиент банка погашает кредиты сразу за 27 человек. Внутреннее расследование и тщательный анализ кредитного портфеля помогли предотвратить дальнейшие выдачи на 200 миллионов рублей и выявить ещё 3 пирамиды. Итоги расследования банк передал в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело, в результате четверых организаторов пирамиды арестовали, у них изъято 43 миллиона рублей на счетах и наличными, 3 квартиры и 12 автомобилей. На момент ареста преступники готовились свернуть пирамиду и скрыться, добавил зампред правления Сбербанка. "В "Сбере" действуют алгоритмы выявления лиц, которые могут быть вовлечены в пирамиду, что позволяет нам предотвращать выдачу им кредитов, выявлять пирамиды и передавать данные в правоохранительные органы", - подчеркнул Кузнецов. При этом он обратил внимание, что комплексное решение проблемы невозможно без серьезных законодательных изменений. Выявлять финансовые пирамиды очень сложно, так как не всегда очевидны признаки преступления. "Пирамиды ловко имитируют легитимную деятельность", - отметил он, подчеркнув, что в настоящее время в Уголовном кодексе РФ даже отсутствует такое понятие, как финансовая пирамида. "Мы видим возможности борьбы с подобными преступления в изменении законодательства. Мы со стороны "Сбера" планируем инициировать такие изменения, чтобы ввести уголовную ответственность за организацию финансовой пирамиды", - добавил зампред правления банка. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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сбербанк, мошеннические схемы, финансовая пирамида, пмэф-2024