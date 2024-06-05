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В России появится памятка для иностранных туристов

В России появится памятка для иностранных туристов - 05.06.2024, ПРАЙМ

В России появится памятка для иностранных туристов

Центр стратегических разработок подготовит для иностранных туристов специальную брошюру, чтобы сделать их пребывание в России безопасным и комфортным, сообщила... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T15:11+0300

2024-06-05T15:11+0300

2024-06-05T15:11+0300

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россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - ПРАЙМ. Центр стратегических разработок подготовит для иностранных туристов специальную брошюру, чтобы сделать их пребывание в России безопасным и комфортным, сообщила РИА Новости в кулуарах ПМЭФ директор центра по развитию международного туризма ЦСР Юлия Максутова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. Как сообщили РИА Новости ранее в среду в Тверском суде Москвы, суд оштрафовал на 50 тысяч рублей гражданина Ирана по административному протоколу о дискредитации армии. Как уточнили в суде, правонарушение состояло в том, что он в общественном месте был одет в футболку с изображением герба Украины на рукавах и флага Украины спереди. "Мы видим необходимость информирования иностранных граждан о российской культурной, национальной и нормативно-правовой специфике во время пребывания в нашей стране. Ценности в каждой стране разные и каждое государство защищает своих граждан от распространения тех символов, которые считает угрозой или оскорблением. Главное в этом контексте - не допустить проблем с законом у гостей нашей страны. В этой связи мы подготовим для зарубежных и российских туроператоров специальную брошюру", - рассказала Максутова. Она отметила, что брошюра будет включать общие рекомендации на иностранных языках по дресс-коду, особенностям российского законодательства. "В частности, внимание иностранных гостей будет обращено на дресс-код и правила поведения в общественных местах, соблюдение мер безопасности, базовые принципы коммуникации с представителями российских органов власти. Также будет приведен список запрещенных организаций, символики и литературы, в том числе признанных экстремистскими в России", - сказала она. Отмечается, что руководство также будет содержать подробный перечень предметов, запрещенных к провозу на территорию РФ и вывозу, информацию об ограничениях на ввоз иностранной валюты без декларирования.

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туризм, россия, пмэф-2024