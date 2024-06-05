https://1prime.ru/20240605/sotrudnichestvo-848870709.html

Русский музей и власти Карелии на ПМЭФ договорились о сотрудничестве

Русский музей и власти Карелии на ПМЭФ договорились о сотрудничестве - 05.06.2024, ПРАЙМ

Русский музей и власти Карелии на ПМЭФ договорились о сотрудничестве

Русский музей и правительство Карелии подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашение о культурном сотрудничестве,... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T19:26+0300

2024-06-05T19:26+0300

2024-06-05T19:26+0300

экономика

карелия

культура

пмэф-2024

https://cdnn.1prime.ru/img/83650/16/836501683_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_40ce7e3af0b028d2295e0b2e5bc46f68.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Русский музей и правительство Карелии подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашение о культурном сотрудничестве, сообщает музей. "В рамках XXVII Петербургского международного экономического форума в Строгановском дворце состоялось подписание соглашения о культурном сотрудничестве между Русским музеем и правительством Республики Карелия", – говорится в сообщении. Соглашение подписали генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова и глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. "Мы планируем крупные выставки с главным партнером – Музеем изобразительных искусств Республики Карелия – и другими музеями республики. Мы будем развивать наш виртуальный филиал, увеличивая нашу медиатеку, создавая новый контент, посвященный истории страны, Петербурга, Русского музея и, главное, русского искусства, нашего национального достояния. Нас роднит то, что Карелия тоже петровский регион, и петровская тема наверняка будет частью нашей работы и в выставочном пространстве, и в пространстве нашего виртуального филиала. республике будет очень интересна просветительская, методическая работа лучших научных сотрудников, искусствоведов, методистов Русского музея", – отметила Манилова, слова которой приводятся в сообщении. Среди направлений сотрудничества Русского музея с Карелией – создание и развитие совместных музейных проектов, туристских маршрутов, экспонирование выставок шедевров Русского музея на территории Карелии, укрепление сотрудничества в рамках Ассоциации художественных музеев России. Сотрудники Русского музея и музеев Карелии планируют проводить совместные публичные лекции, встречи с научными сотрудниками, мастер-классы, интерактивные занятия для детей и молодежи. "Карелия – исторический регион, где создавался и сохранялся уникальный пласт нашей культуры: эпос "Калевала", русские былины, объекты всемирного наследия ЮНЕСКО Кижи, Беломорские и Онежские Петроглифы. Здесь мы можем создавать совместные маршруты и программы. Карелия всегда находилась в зоне культурного взаимодействия, в частности, с Великим Новгородом, Санкт-Петербургом. Сегодня нам, безусловно, важно налаживать сотрудничество между нашими уникальными музеями, укреплять наши границы неким духовным составляющим, духовным началом", – заявил Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении. Русский музей в 2025 году планирует представить свои шедевры в Музее изобразительных искусств Республики Карелия на выставке, посвященной защитникам Отечества.

https://1prime.ru/20240605/investitsii-848867728.html

карелия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

карелия, культура, пмэф-2024