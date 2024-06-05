Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Русский музей и власти Карелии на ПМЭФ договорились о сотрудничестве - 05.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240605/sotrudnichestvo-848870709.html
Русский музей и власти Карелии на ПМЭФ договорились о сотрудничестве
Русский музей и власти Карелии на ПМЭФ договорились о сотрудничестве - 05.06.2024, ПРАЙМ
Русский музей и власти Карелии на ПМЭФ договорились о сотрудничестве
Русский музей и правительство Карелии подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашение о культурном сотрудничестве,... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T19:26+0300
2024-06-05T19:26+0300
экономика
карелия
культура
пмэф-2024
https://cdnn.1prime.ru/img/83650/16/836501683_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_40ce7e3af0b028d2295e0b2e5bc46f68.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Русский музей и правительство Карелии подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашение о культурном сотрудничестве, сообщает музей. "В рамках XXVII Петербургского международного экономического форума в Строгановском дворце состоялось подписание соглашения о культурном сотрудничестве между Русским музеем и правительством Республики Карелия", – говорится в сообщении. Соглашение подписали генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова и глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. "Мы планируем крупные выставки с главным партнером – Музеем изобразительных искусств Республики Карелия – и другими музеями республики. Мы будем развивать наш виртуальный филиал, увеличивая нашу медиатеку, создавая новый контент, посвященный истории страны, Петербурга, Русского музея и, главное, русского искусства, нашего национального достояния. Нас роднит то, что Карелия тоже петровский регион, и петровская тема наверняка будет частью нашей работы и в выставочном пространстве, и в пространстве нашего виртуального филиала. республике будет очень интересна просветительская, методическая работа лучших научных сотрудников, искусствоведов, методистов Русского музея", – отметила Манилова, слова которой приводятся в сообщении. Среди направлений сотрудничества Русского музея с Карелией – создание и развитие совместных музейных проектов, туристских маршрутов, экспонирование выставок шедевров Русского музея на территории Карелии, укрепление сотрудничества в рамках Ассоциации художественных музеев России. Сотрудники Русского музея и музеев Карелии планируют проводить совместные публичные лекции, встречи с научными сотрудниками, мастер-классы, интерактивные занятия для детей и молодежи. "Карелия – исторический регион, где создавался и сохранялся уникальный пласт нашей культуры: эпос "Калевала", русские былины, объекты всемирного наследия ЮНЕСКО Кижи, Беломорские и Онежские Петроглифы. Здесь мы можем создавать совместные маршруты и программы. Карелия всегда находилась в зоне культурного взаимодействия, в частности, с Великим Новгородом, Санкт-Петербургом. Сегодня нам, безусловно, важно налаживать сотрудничество между нашими уникальными музеями, укреплять наши границы неким духовным составляющим, духовным началом", – заявил Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении. Русский музей в 2025 году планирует представить свои шедевры в Музее изобразительных искусств Республики Карелия на выставке, посвященной защитникам Отечества.
https://1prime.ru/20240605/investitsii-848867728.html
карелия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83650/16/836501683_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_dc33b75a2644ec1c6a4f114630cbd331.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
карелия, культура, пмэф-2024
Экономика, Карелия, культура, ПМЭФ-2024
19:26 05.06.2024
 
Русский музей и власти Карелии на ПМЭФ договорились о сотрудничестве

Русский музей и власти Карелии подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТуристы в горном парке "Рускеала"
Туристы в горном парке Рускеала - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Русский музей и правительство Карелии подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашение о культурном сотрудничестве, сообщает музей.
"В рамках XXVII Петербургского международного экономического форума в Строгановском дворце состоялось подписание соглашения о культурном сотрудничестве между Русским музеем и правительством Республики Карелия", – говорится в сообщении.
Соглашение подписали генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова и глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.
"Мы планируем крупные выставки с главным партнером – Музеем изобразительных искусств Республики Карелия – и другими музеями республики. Мы будем развивать наш виртуальный филиал, увеличивая нашу медиатеку, создавая новый контент, посвященный истории страны, Петербурга, Русского музея и, главное, русского искусства, нашего национального достояния. Нас роднит то, что Карелия тоже петровский регион, и петровская тема наверняка будет частью нашей работы и в выставочном пространстве, и в пространстве нашего виртуального филиала. республике будет очень интересна просветительская, методическая работа лучших научных сотрудников, искусствоведов, методистов Русского музея", – отметила Манилова, слова которой приводятся в сообщении.
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
Сочи в рамках ПМЭФ подписал инвестиционные соглашения на 50 млрд рублей
18:21
Среди направлений сотрудничества Русского музея с Карелией – создание и развитие совместных музейных проектов, туристских маршрутов, экспонирование выставок шедевров Русского музея на территории Карелии, укрепление сотрудничества в рамках Ассоциации художественных музеев России.
Сотрудники Русского музея и музеев Карелии планируют проводить совместные публичные лекции, встречи с научными сотрудниками, мастер-классы, интерактивные занятия для детей и молодежи.
"Карелия – исторический регион, где создавался и сохранялся уникальный пласт нашей культуры: эпос "Калевала", русские былины, объекты всемирного наследия ЮНЕСКО Кижи, Беломорские и Онежские Петроглифы. Здесь мы можем создавать совместные маршруты и программы. Карелия всегда находилась в зоне культурного взаимодействия, в частности, с Великим Новгородом, Санкт-Петербургом. Сегодня нам, безусловно, важно налаживать сотрудничество между нашими уникальными музеями, укреплять наши границы неким духовным составляющим, духовным началом", – заявил Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении.
Русский музей в 2025 году планирует представить свои шедевры в Музее изобразительных искусств Республики Карелия на выставке, посвященной защитникам Отечества.
 
ЭкономикаКарелиякультураПМЭФ-2024
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала