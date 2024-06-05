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В Совфеде хотят разрешить регионам создавать ипотечные агентства - 05.06.2024, ПРАЙМ
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В Совфеде хотят разрешить регионам создавать ипотечные агентства
В Совфеде хотят разрешить регионам создавать ипотечные агентства - 05.06.2024, ПРАЙМ
В Совфеде хотят разрешить регионам создавать ипотечные агентства
В Совфеде намерены позволить субъектам РФ формировать собственные ипотечные агентства с целью реализации региональных программ. Соответствующее протокольное... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T11:52+0300
2024-06-05T12:08+0300
экономика
совет федерации
недвижимость
ипотека
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. В Совфеде намерены позволить субъектам РФ формировать собственные ипотечные агентства с целью реализации региональных программ. Соответствующее протокольное поручение профильным комитетам СФ подготовить инициативу по этому вопросу дала председатель палаты Валентина Матвиенко. Представляя закон в ходе заседания палаты, глава комитета СФ по региональной политике Андрей Шевченко предложил дать регионам право "учреждать ипотечные агентства". Матвиенко его поддержала и согласилась, что в некоторых случаях могли быть созданы некие "конторы "рога и копыта", которые выдавали кредиты с нарушениями. Она отметила, что "нужно навести порядок", но лишать регионы права иметь свои ипотечные агентства нельзя. Она добавила, что сам закон "был принят с нарушением". В документ, продляющий срок выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки была внесена поправка об исключении организаций, уполномоченных АО "Дом. РФ", из перечня субъектов, имеющих право выдавать ипотечные кредиты. "Без согласования с регионами.. это порочная практика", - отметила политик. По ее мнению, субъекты РФ могли бы создавать ипотечные агентства, 100% акций которых принадлежали бы региональным властям. ЦБ следует контролировать эту работу. Матвиенко считает, что ипотечная политика должна быть единой по стране.
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совет федерации, недвижимость, ипотека
Экономика, Совет Федерации, Недвижимость, ипотека
11:52 05.06.2024 (обновлено: 12:08 05.06.2024)
 
В Совфеде хотят разрешить регионам создавать ипотечные агентства

В Совфеде предложили дать регионам право создавать ипотечные агентства

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанк Здание Совета Федерации РФ
 Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. В Совфеде намерены позволить субъектам РФ формировать собственные ипотечные агентства с целью реализации региональных программ. Соответствующее протокольное поручение профильным комитетам СФ подготовить инициативу по этому вопросу дала председатель палаты Валентина Матвиенко.
Представляя закон в ходе заседания палаты, глава комитета СФ по региональной политике Андрей Шевченко предложил дать регионам право "учреждать ипотечные агентства".
Матвиенко его поддержала и согласилась, что в некоторых случаях могли быть созданы некие "конторы "рога и копыта", которые выдавали кредиты с нарушениями. Она отметила, что "нужно навести порядок", но лишать регионы права иметь свои ипотечные агентства нельзя.
Она добавила, что сам закон "был принят с нарушением". В документ, продляющий срок выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки была внесена поправка об исключении организаций, уполномоченных АО "Дом. РФ", из перечня субъектов, имеющих право выдавать ипотечные кредиты.
"Без согласования с регионами.. это порочная практика", - отметила политик. По ее мнению, субъекты РФ могли бы создавать ипотечные агентства, 100% акций которых принадлежали бы региональным властям. ЦБ следует контролировать эту работу. Матвиенко считает, что ипотечная политика должна быть единой по стране.
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
СФ одобрил продление выплат многодетным семьям на погашение ипотеки
11:01
 
ЭкономикаСовет ФедерацииНедвижимостьипотека
 
 
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