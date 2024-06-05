https://1prime.ru/20240605/tsar-848828088.html

ЦАР заинтересована в сотрудничестве в добыче алмазов, сообщил Бикантов

ЦАР заинтересована в сотрудничестве в добыче алмазов, сообщил Бикантов - 05.06.2024, ПРАЙМ

ЦАР заинтересована в сотрудничестве в добыче алмазов, сообщил Бикантов

ЦАР проявляет интерес к взаимодействию с РФ в сфере добычи алмазов. Об этом рассказал в интервью РИА Новости российский посол в республике Александр Бикантов. | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T08:34+0300

2024-06-05T08:34+0300

2024-06-05T09:33+0300

экономика

цар

россия

кимберлийский процесс

добыча алмазов

https://cdnn.1prime.ru/img/76384/24/763842445_0:145:3619:2181_1920x0_80_0_0_5a919544720fbb2164047dfb55ef8f0f.jpg

МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. ЦАР проявляет интерес к взаимодействию с РФ в сфере добычи алмазов. Об этом рассказал в интервью РИА Новости российский посол в республике Александр Бикантов. "Центральноафриканцы демонстрируют интерес к сотрудничеству с нашей страной в области добычи алмазов", — сказал он. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДипломат отметил, что доход от алмазодобывающего сектора является одной из заметных статей бюджета ЦАР. По его словам, несмотря на ограничения в рамках Кимберлийского процесса, действующие в отношении 16 из 24 зон, добыча драгоценных камней ежегодно приносит в бюджет ЦАР примерно 100 миллионов долларов. Бикантов добавил, что Москва и Банги целенаправленно взаимодействуют в области снятия экспортных ограничений в рамках Кимберлийского процесса. Участниками Кимберлийского процесса являются более 80 стран. Его создалим в 2000 году. Название происходит от города Кимберли в ЮАР, в котором состоялась первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами" (нелегально добытые драгоценные камни, средства от продажи которых идут на финансирование региональных конфликтов и террористов). Кроме того, дипломат сообщил, что Банги рассматривает Москву как перспективного партнера для участия в полевых исследованиях и разработке недр, так как "добыча полезных ископаемых могла бы стать мотором экономического развития ЦАР".По его словам, в стране есть несколько сотен наименований полезных ископаемых, в том числе графиты, литий и колтан, некоторые природные ресурсы используются для производства микроэлектроники."Несмотря на природные богатства, вопрос их добычи и, тем более, переработки остается актуальным. В аналитическом сообществе страну иногда неофициально именуют "жертвой богатства", - указал Бикантов.Россия рассматривается здесь как перспективный партнер, который мог бы участвовать в проведении полевых исследований и разработке недр, заключил посол.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00.

https://1prime.ru/20240604/debeers-848797766.html

цар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

цар, россия, кимберлийский процесс, добыча алмазов