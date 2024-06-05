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Регионы получат около 5,8 миллиарда рублей на развитие ЖКХ - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Регионы получат около 5,8 миллиарда рублей на развитие ЖКХ
Регионы получат около 5,8 миллиарда рублей на развитие ЖКХ - 05.06.2024, ПРАЙМ
Регионы получат около 5,8 миллиарда рублей на развитие ЖКХ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин выделит около 5,8 миллиарда рублей на развитие систем ЖКХ в новых регионах России. | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T15:34+0300
2024-06-05T15:41+0300
жкх
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин выделит около 5,8 миллиарда рублей на развитие систем ЖКХ в новых регионах России."Продолжим оказывать помощь и новым субъектам РФ. Направим около 5 миллиардов 800 миллионов рублей на сбалансированность их бюджетов, прежде всего, для поддержки работы котельных, водоснабжения, очистных сооружений, других объектов ЖКХ", - отметил Мишустин на заседании правительства.Глава кабмина добавил, что предпринятые меры направлены на то, чтобы местные жители были обеспечены всеми базовыми коммунальными услугами без перебоев.
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жкх, правительство рф
ЖКХ, Правительство РФ
15:34 05.06.2024 (обновлено: 15:41 05.06.2024)
 
Регионы получат около 5,8 миллиарда рублей на развитие ЖКХ

Мишустин: регионам направят около 5,8 миллиарда рублей на развитие ЖКХ

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЖКХ
ЖКХ - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин выделит около 5,8 миллиарда рублей на развитие систем ЖКХ в новых регионах России.
"Продолжим оказывать помощь и новым субъектам РФ. Направим около 5 миллиардов 800 миллионов рублей на сбалансированность их бюджетов, прежде всего, для поддержки работы котельных, водоснабжения, очистных сооружений, других объектов ЖКХ", - отметил Мишустин на заседании правительства.
Глава кабмина добавил, что предпринятые меры направлены на то, чтобы местные жители были обеспечены всеми базовыми коммунальными услугами без перебоев.
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