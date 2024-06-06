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Немного, но приятно. Минфин и Банки России помогут рублю

Немного, но приятно. Минфин и Банки России помогут рублю - 06.06.2024, ПРАЙМ

Немного, но приятно. Минфин и Банки России помогут рублю

Умеренный оптимизм сохраняется: индекс Мосбиржи вырос на 0,79% до 3212,24 п., индекс РТС повысился на 0,80% до 1140,37 п. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T09:04+0300

2024-06-06T09:04+0300

2024-06-06T09:04+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Умеренный оптимизм сохраняется: индекс Мосбиржи вырос на 0,79% до 3212,24 п., индекс РТС повысился на 0,80% до 1140,37 п.Минфин сообщил о сокращении ежедневного объема покупок валюты и золота с 7 июня по 4 июля до 3,7 млрд руб. по сравнению с 5,55 млрд руб. в мае, 11,2 млрд руб. в апреле и 4,7 млрд руб. в марте. В мае отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов (НГД) от ожидаемых составило минус 69,6 млрд руб., а в июне министерство планирует получить 140,7 млрд руб. Соответственно, на разницу между этими величинами будут осуществляться покупки валюты в ФНБ. Вместе с тем Банк России будет самостоятельно продавать 11,8 млрд руб. в день. Таким образом, ежедневные продажи валюты составят 8,1 млрд руб. по сравнению с 6,25 млрд руб. месяцем ранее. В масштабах среднедневного оборота торгов эта сумма незначительна и составляет чуть менее 3% от вчерашнего объема торгов в 284 млрд руб. по долларам США, евро и юаням к рублю, тем не менее это небольшой, но приятный фактор поддержки национальной валюты.Цены на нефть остаются под давлением на фоне неожиданного роста коммерческих запасов нефти в США на 1,233 млн баррелей за неделю по сравнению с прогнозом о снижении недельных запасов на 2,100 млн баррелей (по данным от Управления энергетической информацией США, EIA).Акционеры ЭсЭфАй одобрили дивиденды за 2023 год в размере 20,6 руб. на одну акцию.Совет директоров Мечела рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. Вместе с этим компания представила операционные результаты за I квартал 2024 года, согласно которым производство угля, чугуна и стали сократилось соответственно на 14%, 12% и 12% по сравнению с предыдущим кварталом. Снижение производства угля было связано с ростом издержек на добычу и логистическое обслуживание в сочетании с введением пошлин на импорт угля в Китай, что привело к падению рентабельности. Сокращение производства чугуна и стали вызвано проведением обширной ремонтной программы на предприятиях металлургического сегмента. Сохраняем осторожный взгляд в отношении акций Мечела в виду слабой ценовой конъюнктуры на угольном рынке, сложностей с экспортом и высокой долговой нагрузки.Опубликованная вчера макростатистика отражает завидную устойчивость российской экономики. Розничные продажи в апреле выросли на 8,3% по сравнению с 11,1% в марте. В свою очередь, темпы роста ВВП ускорились до 4,4% в апреле с 4,2% в марте. Жесткие условия на рынке труда сохраняются: безработица в апреле обновила очередной минимум, снизившись до 2,6% в апреле, тогда как темпы роста реальных зарплат ускорились до 12,9% в марте после повышения на 10,8% в феврале.Недельная инфляция в период с 28 мая по 3 июня составила 0,17% после 0,10% и 0,11% в предыдущие две недели. Поступающие данные повышают вероятность того, что Банк России на заседании в пятницу может принять решение о повышении ключевой ставки. Полагаем, что вышедшие после завершения вчерашних торгов данные могут способствовать ухудшению настроений на рынке акций в четверг.

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2024

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, индекс мосбиржи, рынки, акции, курсы валют