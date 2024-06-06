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В Госдуме назвали приоритет России при председательстве в БРИКС

В Госдуме назвали приоритет России при председательстве в БРИКС - 06.06.2024, ПРАЙМ

В Госдуме назвали приоритет России при председательстве в БРИКС

Особый упор при председательстве России в БРИКС сделают на повышение внешнеполитической координации и продвижение общих интересов государств-участников БРИКС на | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T11:26+0300

2024-06-06T11:26+0300

2024-06-06T11:26+0300

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Особый упор при председательстве России в БРИКС сделают на повышение внешнеполитической координации и продвижение общих интересов государств-участников БРИКС на международных парламентских площадках, считает первый вице-спикер ГД Александр Жуков. "Особый упор в российском председательстве будет сделан на повышение внешнеполитической координации и продвижение общих интересов государств-участников БРИКС на международных парламентских площадках... очень важно, чтобы наши действия были скоординированы с коллегами", - сказал он на полях ПМЭФ. Парламентарий считает, что через месяц в Санкт-Петербурге пройдет парламентский форум БРИКС. "Надеюсь, будут представлены все страны БРИКС... Будут обсуждаться вопросы сближения национального законодательства", - добавил депутат. Он отметил, что большое внимание планируется уделить вопросу логистики и противодействию терроризма. Жуков также отметил, что развитие парламентского взаимодействия в рамках БРИКС является одним из приоритетов председательства России в организации."Для этого года, для председательства в БРИКС России, один из главных приоритетов - это развитие именно парламентского измерения. Почему это так важно? Очень важно, как народы наших стран относятся к БРИКС", - сказал Жуков на сессии экспертного форума.Он отметил, что парламенты разных стран на БРИКС ведут прямой открытый диалог, а перспективы для этого диалога очень обширные."Речь идет и об обмене опытом, лучшими практиками законодателей. Это создает фундамент для развития сотрудничества по всем ключевым направлениям. Здесь и работа в целях противодействия глобальным вызовам, терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, оружия, транснациональная преступность", - подчеркнул Жуков.Первый вице-спикер Госдумы считает, что такой международный диалог играет большую роль в поступательном развитии многостороннего сотрудничества БРИКС и в активном продвижении взаимных интересов на международной арене.Экспертный форум БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" проводится 6 июня на площадке ПМЭФ, сессии организованы международной медиагруппой "Россия сегодня" совместно с информационным агентством "Синьхуа".ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.

https://1prime.ru/20240606/briks-848895935.html

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брикс, госдума, россия