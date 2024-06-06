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В Госдуме назвали налаживание расчетов актуальной темой БРИКС

В Госдуме назвали налаживание расчетов актуальной темой БРИКС - 06.06.2024, ПРАЙМ

В Госдуме назвали налаживание расчетов актуальной темой БРИКС

Одна из самых актуальных тем - налаживание внутри БРИКС расчетов, которые не зависели бы от западных валют, от западной банковской системы, заявил первый... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T12:32+0300

2024-06-06T12:32+0300

2024-06-06T12:32+0300

экономика

брикс

госдума

расчеты в нацвалютах

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Одна из самых актуальных тем - налаживание внутри БРИКС расчетов, которые не зависели бы от западных валют, от западной банковской системы, заявил первый заместитель председателя Государственной думы РФ Александр Жуков на ПМЭФ. Экспертный Форум БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" проводится 6 июня на площадке ПМЭФ, сессии организованы международной медиагруппой "Россия сегодня" совместно с информационным агентством "Синьхуа". "Сегодня одна из самых важных, актуальных тем, - налаживание внутри БРИКС расчетов, которые не зависели бы от западных валют, от западной банковской системы, это ключевое направление нашего развития, наших экономических связей", - сказал Жуков на сессии экспертного форума БРИКС. Он отметил, что сейчас уже более 80% всех расчетов стран-участниц БРИКС идет на национальных валютах. Жуков также отметил, что первые четыре месяца 2024 года показали, что экономический рост в России примерно находится на уровне прошлого года, причем промышленное производство растет темпами более 5%".Он добавил, что есть те, кто считает, что санкции стимулировали Россию на те изменения, которые привели к таким темпам экономического роста.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Ранее су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев сообщил, что Россия ждет на совете министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде порядка 20-25 стран. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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брикс, госдума, расчеты в нацвалютах