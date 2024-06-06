Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ - 06.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240606/ege-848880804.html
В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ
В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ - 06.06.2024, ПРАЙМ
В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ
Депутаты от ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесут в Госдуму законопроект, отменяющий ЕГЭ в пользу традиционных госэкзаменов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T05:08+0300
2024-06-06T05:31+0300
госдума
отмена егэ
законопроект
https://cdnn.1prime.ru/img/83378/86/833788646_0:330:3055:2048_1920x0_80_0_0_79072772f1f18a36b95083e55376d94d.jpg
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Депутаты от ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесут в Госдуму законопроект, отменяющий ЕГЭ в пользу традиционных госэкзаменов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы к законопроекту. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, "вносятся изменения в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", согласно которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов". Согласно законопроекту, если он будет принят, то закон может вступить в силу с 1 января 2025 года. При этом предусматривается, что результаты ЕГЭ, которые были получены до момента вступления в силу закона, будут считаться действительными в течение четырех лет после сдачи экзамена и могут быть приняты вузами как вступительные испытания при приеме на программы бакалавриата и специалитета. В пояснительной записке также указывается, что из-за ЕГЭ ежегодно увеличивается количество суицидов среди подростков. Вместе с тем проведение ЕГЭ требует существенных государственных расходов. Особо подчеркивается, что, как свидетельствуют эксперты, с введением ЕГЭ расходы родителей переместились на рынок репетиторов, а коррупция - из сферы приемных комиссий в сферу олимпиад. Авторы инициативы уверены, что ЕГЭ является "экспериментом над учащимися и школами", ведь его формат, обязывая школьников отвечать на тестовые вопросы, учит их лишь "проставлять галочки в клеточках" - работает память экзаменуемого, а не его мышление. Как следствие, с введением ЕГЭ снизилось качество образования, утверждается в пояснительной записке. Формат ЕГЭ не позволяет раскрыть творческий потенциал школьников, из-за отсутствия личного контакта школьника с преподавателем происходит обезличивание абитуриента. Обучение в школе теперь подчинено одной задаче - сдать ЕГЭ, что превратилось в натаскивание на овладение навыком решения экзаменационных заданий, а не освоения учебной программы, отметила соавтор проекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова (СРЗП).
https://1prime.ru/20240601/ege-848729777.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83378/86/833788646_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_00f65edc4129de683e19dfb99cb01cb5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
госдума, отмена егэ, законопроект
Госдума, отмена ЕГЭ, законопроект
05:08 06.06.2024 (обновлено: 05:31 06.06.2024)
 
В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ

В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных госэкзаменов

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкИтоговое сочинение по литературе в российских школах
Итоговое сочинение по литературе в российских школах - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Депутаты от ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесут в Госдуму законопроект, отменяющий ЕГЭ в пользу традиционных госэкзаменов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы к законопроекту.
Как следует из пояснительной записки к законопроекту, "вносятся изменения в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", согласно которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов".
Согласно законопроекту, если он будет принят, то закон может вступить в силу с 1 января 2025 года. При этом предусматривается, что результаты ЕГЭ, которые были получены до момента вступления в силу закона, будут считаться действительными в течение четырех лет после сдачи экзамена и могут быть приняты вузами как вступительные испытания при приеме на программы бакалавриата и специалитета.
В пояснительной записке также указывается, что из-за ЕГЭ ежегодно увеличивается количество суицидов среди подростков. Вместе с тем проведение ЕГЭ требует существенных государственных расходов. Особо подчеркивается, что, как свидетельствуют эксперты, с введением ЕГЭ расходы родителей переместились на рынок репетиторов, а коррупция - из сферы приемных комиссий в сферу олимпиад.
Ноутбук - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
В Минобрнауки рассказали о влиянии пересдачи ЕГЭ на рейтинг абитуриента
1 июня, 09:46
Авторы инициативы уверены, что ЕГЭ является "экспериментом над учащимися и школами", ведь его формат, обязывая школьников отвечать на тестовые вопросы, учит их лишь "проставлять галочки в клеточках" - работает память экзаменуемого, а не его мышление. Как следствие, с введением ЕГЭ снизилось качество образования, утверждается в пояснительной записке.
Формат ЕГЭ не позволяет раскрыть творческий потенциал школьников, из-за отсутствия личного контакта школьника с преподавателем происходит обезличивание абитуриента. Обучение в школе теперь подчинено одной задаче - сдать ЕГЭ, что превратилось в натаскивание на овладение навыком решения экзаменационных заданий, а не освоения учебной программы, отметила соавтор проекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова (СРЗП).
 
Госдумаотмена ЕГЭзаконопроект
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала