https://1prime.ru/20240606/ege-848880804.html

В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ

В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ - 06.06.2024, ПРАЙМ

В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ

Депутаты от ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесут в Госдуму законопроект, отменяющий ЕГЭ в пользу традиционных госэкзаменов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T05:08+0300

2024-06-06T05:08+0300

2024-06-06T05:31+0300

госдума

отмена егэ

законопроект

https://cdnn.1prime.ru/img/83378/86/833788646_0:330:3055:2048_1920x0_80_0_0_79072772f1f18a36b95083e55376d94d.jpg

МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Депутаты от ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесут в Госдуму законопроект, отменяющий ЕГЭ в пользу традиционных госэкзаменов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы к законопроекту. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, "вносятся изменения в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", согласно которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов". Согласно законопроекту, если он будет принят, то закон может вступить в силу с 1 января 2025 года. При этом предусматривается, что результаты ЕГЭ, которые были получены до момента вступления в силу закона, будут считаться действительными в течение четырех лет после сдачи экзамена и могут быть приняты вузами как вступительные испытания при приеме на программы бакалавриата и специалитета. В пояснительной записке также указывается, что из-за ЕГЭ ежегодно увеличивается количество суицидов среди подростков. Вместе с тем проведение ЕГЭ требует существенных государственных расходов. Особо подчеркивается, что, как свидетельствуют эксперты, с введением ЕГЭ расходы родителей переместились на рынок репетиторов, а коррупция - из сферы приемных комиссий в сферу олимпиад. Авторы инициативы уверены, что ЕГЭ является "экспериментом над учащимися и школами", ведь его формат, обязывая школьников отвечать на тестовые вопросы, учит их лишь "проставлять галочки в клеточках" - работает память экзаменуемого, а не его мышление. Как следствие, с введением ЕГЭ снизилось качество образования, утверждается в пояснительной записке. Формат ЕГЭ не позволяет раскрыть творческий потенциал школьников, из-за отсутствия личного контакта школьника с преподавателем происходит обезличивание абитуриента. Обучение в школе теперь подчинено одной задаче - сдать ЕГЭ, что превратилось в натаскивание на овладение навыком решения экзаменационных заданий, а не освоения учебной программы, отметила соавтор проекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова (СРЗП).

https://1prime.ru/20240601/ege-848729777.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, отмена егэ, законопроект