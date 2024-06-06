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В Госдуму внесли законопроект об отмене ЕГЭ

В Госдуму внесли законопроект об отмене ЕГЭ - 06.06.2024, ПРАЙМ

В Госдуму внесли законопроект об отмене ЕГЭ

Фракции ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий отмену ЕГЭ в пользу традиционных госэкзаменов. Документ доступен в базе данных ГД. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T10:59+0300

2024-06-06T10:59+0300

2024-06-06T10:59+0300

госдума

егэ

школьники

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Фракции ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий отмену ЕГЭ в пользу традиционных госэкзаменов. Документ доступен в базе данных ГД. Согласно пояснительной записке, законопроект предполагает изменения в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", по которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов. Если закон будет принят, он может вступить в силу с 1 января 2025 года. Результаты ЕГЭ, полученные до вступления в силу этого закона, будут действительны в течение четырех лет после сдачи и могут быть приняты вузами в качестве вступительных испытаний при приеме на программы бакалавриата и специалитета, следует из проекта закона. "Последние события вокруг ЕГЭ - от публичных скандалов до откровенных трагедий - просто обязывают еще раз предметно вернуться к вопросу отмены Единого госэкзамена в пользу прежнего, традиционного формата государственной итоговой аттестации школьников. Уж слишком много наломано дров и истерзано душ", — заявил депутат ГД, инициатор и один из авторов проекта Ярослав Нилов (ЛДПР). В пояснительной записке сказано, что из-за ЕГЭ с каждым годом наблюдается увеличение количества суицидов среди подростков. Кроме того, отмечается, что проведение ЕГЭ требует значительных расходов со стороны государства. "По сути, происходит эксперимент над учащимися и школами, что является недопустимым. Формат ЕГЭ, требуя от школьников ответов на тестовые вопросы, учит детей только "проставлять галочки в клеточках". На ЕГЭ работает память школьника, а не его мышление. В то же время экзамен должен быть основан на применении аналитических знаний и логических рассуждений, а не на простой постановке формул или слов. Таким образом, по факту ЕГЭ привел к кризису, поскольку качество образования ухудшилось, а сфера коррупции сместилась на уровень олимпиад", - сказано в пояснительной записке. Ранее соавтор проекта, первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова (СРЗП) сказала РИА Новости, что формат ЕГЭ не позволяет раскрыть творческий потенциал школьников, а из-за отсутствия личного контакта ученика с преподавателем происходит обезличивание абитуриента. По мнению депутата, обучение в школе теперь подчинено одной задаче - сдать ЕГЭ, оно превратилось в натаскивание на решение экзаменационных заданий, а не освоение учебной программы.Кроме того, Рособрнадзор готов обсудить формат итоговой аттестации учеников после окончания всех ЕГЭ.."В этом году предусмотрена система пересдачи, что также направлено на помощь ребятам. Думаю, возможно проведение экспертного обсуждения уже после периода сдачи ЕГЭ. Соберем всех заинтересованных лиц и обсудим формат справедливый и прозрачной итоговой оценки знаний школьников", — заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.Он отметил, что сейчас у школьников сложный и ответственный период сдачи экзаменов."Мы держим под контролем соблюдение прозрачности всех процедур проведения ЕГЭ, а также безопасность школьников во время экзамена. С нашей стороны важно поддержать выпускников и обеспечить все условия, чтобы они спокойно закончили школу и подали документы в желаемый вуз, без лишних переживаний" ,- сказал Музаев.

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госдума, егэ, школьники