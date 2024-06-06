Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия не собирается отказываться от российского газа, заявил Сийярто - 06.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240606/gaz-848911293.html
Венгрия не собирается отказываться от российского газа, заявил Сийярто
Венгрия не собирается отказываться от российского газа, заявил Сийярто - 06.06.2024, ПРАЙМ
Венгрия не собирается отказываться от российского газа, заявил Сийярто
Сотрудничество Венгрии с Азербайджаном по газу не означает отказа от сотрудничества с Россией в этой сфере. Об этом на полях ПМЭФ заявил министр иностранных дел | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T13:55+0300
2024-06-06T13:59+0300
энергетика
россия
венгрия
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/84197/83/841978328_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_066bc6a6f09c884b95878dc45411ad4a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Сотрудничество Венгрии с Азербайджаном по газу не означает отказа от сотрудничества с Россией в этой сфере. Об этом на полях ПМЭФ заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто."Когда мы говорим о диверсификации, мы не говорим о замене одного источника (газа - ред.) на другой. Только о том, чтобы было больше источников. Мы не отказываемся от надежных партнерств", — заметил министр.Будапешт также проявляет интерес в развитии сотрудничества с Россией в области атомной энергетики, так как это соответствует национальным интересам страны.Венгерский лидер Виктор Орбан ранее сообщил, что европейские страны переплачивают за американские энергоресурсы в пять, а то и в десять раз, отказываясь от российских. Он призвал задать вопросы "американским друзьям" о выгоде в данной ситуации.
https://1prime.ru/20240606/siyyarto-848893929.html
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84197/83/841978328_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_120523fcb64082c6a70f7165eb5f14d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, венгрия, газ
Энергетика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Газ
13:55 06.06.2024 (обновлено: 13:59 06.06.2024)
 
Венгрия не собирается отказываться от российского газа, заявил Сийярто

Сийярто: сотрудничество Будапешта с Баку по газу не означает отказ от газа из РФ

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Сотрудничество Венгрии с Азербайджаном по газу не означает отказа от сотрудничества с Россией в этой сфере. Об этом на полях ПМЭФ заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
"Когда мы говорим о диверсификации, мы не говорим о замене одного источника (газа - ред.) на другой. Только о том, чтобы было больше источников. Мы не отказываемся от надежных партнерств", — заметил министр.
Будапешт также проявляет интерес в развитии сотрудничества с Россией в области атомной энергетики, так как это соответствует национальным интересам страны.
Венгерский лидер Виктор Орбан ранее сообщил, что европейские страны переплачивают за американские энергоресурсы в пять, а то и в десять раз, отказываясь от российских. Он призвал задать вопросы "американским друзьям" о выгоде в данной ситуации.
Петер Сийярто
Венгрия отвергла решения, угрожающие поставкам энергоресурсов из России
10:26
 
ЭнергетикаРОССИЯВЕНГРИЯГаз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала