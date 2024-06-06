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Венгрия не собирается отказываться от российского газа, заявил Сийярто
Венгрия не собирается отказываться от российского газа, заявил Сийярто - 06.06.2024, ПРАЙМ
Венгрия не собирается отказываться от российского газа, заявил Сийярто
Сотрудничество Венгрии с Азербайджаном по газу не означает отказа от сотрудничества с Россией в этой сфере. Об этом на полях ПМЭФ заявил министр иностранных дел | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T13:55+0300
2024-06-06T13:55+0300
2024-06-06T13:59+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Сотрудничество Венгрии с Азербайджаном по газу не означает отказа от сотрудничества с Россией в этой сфере. Об этом на полях ПМЭФ заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто."Когда мы говорим о диверсификации, мы не говорим о замене одного источника (газа - ред.) на другой. Только о том, чтобы было больше источников. Мы не отказываемся от надежных партнерств", — заметил министр.Будапешт также проявляет интерес в развитии сотрудничества с Россией в области атомной энергетики, так как это соответствует национальным интересам страны.Венгерский лидер Виктор Орбан ранее сообщил, что европейские страны переплачивают за американские энергоресурсы в пять, а то и в десять раз, отказываясь от российских. Он призвал задать вопросы "американским друзьям" о выгоде в данной ситуации.
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россия, венгрия, газ
Энергетика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Газ
Венгрия не собирается отказываться от российского газа, заявил Сийярто
Сийярто: сотрудничество Будапешта с Баку по газу не означает отказ от газа из РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Сотрудничество Венгрии с Азербайджаном по газу не означает отказа от сотрудничества с Россией в этой сфере. Об этом на полях ПМЭФ заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
"Когда мы говорим о диверсификации, мы не говорим о замене одного источника (газа - ред.) на другой. Только о том, чтобы было больше источников. Мы не отказываемся от надежных партнерств", — заметил министр.
Будапешт также проявляет интерес в развитии сотрудничества с Россией в области атомной энергетики, так как это соответствует национальным интересам страны.
Венгерский лидер Виктор Орбан ранее сообщил, что европейские страны переплачивают за американские энергоресурсы в пять, а то и в десять раз, отказываясь от российских. Он призвал задать вопросы "американским друзьям" о выгоде в данной ситуации.
Венгрия отвергла решения, угрожающие поставкам энергоресурсов из России