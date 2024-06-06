https://1prime.ru/20240606/gaz-848911293.html

Венгрия не собирается отказываться от российского газа, заявил Сийярто

Венгрия не собирается отказываться от российского газа, заявил Сийярто - 06.06.2024, ПРАЙМ

Венгрия не собирается отказываться от российского газа, заявил Сийярто

Сотрудничество Венгрии с Азербайджаном по газу не означает отказа от сотрудничества с Россией в этой сфере. Об этом на полях ПМЭФ заявил министр иностранных дел | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T13:55+0300

2024-06-06T13:55+0300

2024-06-06T13:59+0300

энергетика

россия

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газ

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Сотрудничество Венгрии с Азербайджаном по газу не означает отказа от сотрудничества с Россией в этой сфере. Об этом на полях ПМЭФ заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто."Когда мы говорим о диверсификации, мы не говорим о замене одного источника (газа - ред.) на другой. Только о том, чтобы было больше источников. Мы не отказываемся от надежных партнерств", — заметил министр.Будапешт также проявляет интерес в развитии сотрудничества с Россией в области атомной энергетики, так как это соответствует национальным интересам страны.Венгерский лидер Виктор Орбан ранее сообщил, что европейские страны переплачивают за американские энергоресурсы в пять, а то и в десять раз, отказываясь от российских. Он призвал задать вопросы "американским друзьям" о выгоде в данной ситуации.

https://1prime.ru/20240606/siyyarto-848893929.html

венгрия

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россия, венгрия, газ