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Глава РАПУ призвал сохранить существующие стимулы для инвестиций в РФ

Глава РАПУ призвал сохранить существующие стимулы для инвестиций в РФ - 06.06.2024, ПРАЙМ

Глава РАПУ призвал сохранить существующие стимулы для инвестиций в РФ

Необходимо сохранить и продлить все существующие в России механизмы стимулирования инвестиций, заявил журналистам президент российской ассоциации производителей | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T08:27+0300

2024-06-06T08:27+0300

2024-06-06T08:27+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Необходимо сохранить и продлить все существующие в России механизмы стимулирования инвестиций, заявил журналистам президент российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), член бюро правления РСПП Андрей Гурьев на полях 27-го Петербургского международного экономического форума. "Необходимо сохранение и продление действия всех существующих механизмов стимулирования инвестиционной деятельности, таких как соглашения о защите и поощрении инвестиций (СЗПК), специальные инвестиционные контракты (СПИК) 1.0, СПИК 2.0, инвестиционный налоговый вычет, программы субсидирования льготных кредитов и прочее, а также их дальнейшее совершенствование", - сказал он. По его словам, производители минеральных удобрений активно пользуются действующими инструментами стимулирования инвестиций. "Компаниями, входящими в РАПУ, в настоящее время реализуются 10 проектов с инвестициями 711 миллиардов рублей на платформе СПИК и 3 проекта с инвестициями 44 миллиарда рублей на платформе СЗПК", - сообщил он. "Вместе с этим, в связи с перезапуском инвестиционного цикла в РФ и началом новой фазы реализации новых капиталоёмких проектов в горной добыче и производстве минеральных удобрений, а также в связи с увеличением сроков по уже реализуемым проектам, связанным с потребностью инвесторов в подборе основного технологического оборудования и техники из РФ и дружественных стран, необходимо продлить срок действия механизма инвестиционного налогового вычета до 2030 года", – заявил Гурьев. Сейчас для сохранения высокого темпа инвестиций в России значение стимулирующих мер только возрастет, уверен он. "Отраслевые компании формируют инвестиционные планы в новых реалиях с переходом на отечественную технологическую платформу. Значительно расширится охват и мультипликативный эффект от инвестиций в отрасли с проекцией на российские проектные институты, производителей оборудования, систем контроля и управления технологическим процессом, промышленных систем управления ресурсами", – пояснил глава ассоциации. При этом Гурьев признал, что власти сейчас ведут работу по донастройке механизмов стимулирования инвестиций при активном участии бизнеса. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

инвестиции, экономика рф, рапу