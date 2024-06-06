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МВФ указал Западу на серьезные последствия изъятия российских активов - 06.06.2024, ПРАЙМ
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МВФ указал Западу на серьезные последствия изъятия российских активов
МВФ указал Западу на серьезные последствия изъятия российских активов - 06.06.2024, ПРАЙМ
МВФ указал Западу на серьезные последствия изъятия российских активов
Международный валютный фонд (МВФ) ясно дал понять Западу, что использование замороженных суверенных активов России для поддержки Украины угрожает подрывом... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T18:07+0300
2024-06-06T18:07+0300
политика
мвф
замороженные российские активы
валютная система
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ВАШИНГТОН, 6 июн - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) ясно дал понять Западу, что использование замороженных суверенных активов России для поддержки Украины угрожает подрывом мировой валютной системы, заявила в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. "Мы обозначили нашу позицию ясно и открыто. Она заключается в том, что для МВФ любые действия должны иметь достаточные юридические обоснования, чтобы они не подрывали функционирование международной валютной системы", - сообщила она на вопрос РИА Новости о том, донес ли фонд свою обеспокоенность по этому вопросу до членов "Большой семерки" (G7), которые намерены принять совместное решение об использовании активов РФ на предстоящем саммите в июне в Италии. Козак добавила, что МВФ придерживается прежней позиции по данному вопросу и неоднократно имел возможность ее обозначить. После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Ранее американские власти и западные СМИ сообщали, что в настоящее время обсуждается использование доходов от замороженных активов РФ для погашения кредита, который США могут дать Украине. По информации Financial Times, США подталкивают страны G7 к тому, чтобы передать Украине кредит, который предлагает выплачивать за счет будущих доходов от замороженных на Западе активов РФ, по большей части находящихся в Европе. Ранее страны ЕС планировали использовать средства, полученные от инвестирования активов России, для пополнения специального фонда для закупки вооружений для Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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мвф, замороженные российские активы, валютная система
Политика, МВФ, замороженные российские активы, Валютная система
18:07 06.06.2024
 
МВФ указал Западу на серьезные последствия изъятия российских активов

МВФ дал понять Западу, что изъятие активов РФ угрожает мировой валютной системе

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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ВАШИНГТОН, 6 июн - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) ясно дал понять Западу, что использование замороженных суверенных активов России для поддержки Украины угрожает подрывом мировой валютной системы, заявила в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
"Мы обозначили нашу позицию ясно и открыто. Она заключается в том, что для МВФ любые действия должны иметь достаточные юридические обоснования, чтобы они не подрывали функционирование международной валютной системы", - сообщила она на вопрос РИА Новости о том, донес ли фонд свою обеспокоенность по этому вопросу до членов "Большой семерки" (G7), которые намерены принять совместное решение об использовании активов РФ на предстоящем саммите в июне в Италии.
Козак добавила, что МВФ придерживается прежней позиции по данному вопросу и неоднократно имел возможность ее обозначить.
Здание МВФ - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
МВФ ждет замедление темпов роста экономики США
18:04
После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Ранее американские власти и западные СМИ сообщали, что в настоящее время обсуждается использование доходов от замороженных активов РФ для погашения кредита, который США могут дать Украине. По информации Financial Times, США подталкивают страны G7 к тому, чтобы передать Украине кредит, который предлагает выплачивать за счет будущих доходов от замороженных на Западе активов РФ, по большей части находящихся в Европе. Ранее страны ЕС планировали использовать средства, полученные от инвестирования активов России, для пополнения специального фонда для закупки вооружений для Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
 
ПолитикаМВФзамороженные российские активыВалютная система
 
 
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