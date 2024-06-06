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Россия хорошо адаптировалась к санкциям, заявила Кнайсль - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Россия хорошо адаптировалась к санкциям, заявила Кнайсль
Россия хорошо адаптировалась к санкциям, заявила Кнайсль - 06.06.2024, ПРАЙМ
Россия хорошо адаптировалась к санкциям, заявила Кнайсль
Россия и ее граждане, а также компании и частные лица хорошо адаптировались к западным санкциям. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразила экс-министр... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T13:12+0300
2024-06-06T13:12+0300
политика
россия
карин кнайсль
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Россия и ее граждане, а также компании и частные лица хорошо адаптировались к западным санкциям. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль."Россия и ее жители, компании и частные лица, власти хорошо адаптировались. Как я часто говорю, русские быстро учатся, они доказали это за свою историю", — отметила дипломат.Кнайсль подчеркнула, что в некоторых случаях адаптация была тактической, но сейчас наступило время для разработки долгосрочной стратегии, особенно в энергетическом секторе.Она объяснила, что компании этого сектора просто пытались выжить, но теперь им необходимо выйти на новые рынки и разработать стратегию для достижения долгосрочной устойчивости.
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россия, карин кнайсль
Политика, РОССИЯ, Карин Кнайсль
13:12 06.06.2024
 
Россия хорошо адаптировалась к санкциям, заявила Кнайсль

Кнайсль: Россия и ее жители хорошо адаптировались к западным санкциям

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПросветительский марафон "Знание"
Просветительский марафон Знание - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Россия и ее граждане, а также компании и частные лица хорошо адаптировались к западным санкциям. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
"Россия и ее жители, компании и частные лица, власти хорошо адаптировались. Как я часто говорю, русские быстро учатся, они доказали это за свою историю", — отметила дипломат.
Кнайсль подчеркнула, что в некоторых случаях адаптация была тактической, но сейчас наступило время для разработки долгосрочной стратегии, особенно в энергетическом секторе.
Она объяснила, что компании этого сектора просто пытались выжить, но теперь им необходимо выйти на новые рынки и разработать стратегию для достижения долгосрочной устойчивости.
Интервью с экс-главой МИД Австрии К. Кнайсль - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
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