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"Лавров прав!" Французы назвали главную ошибку Запада

"Лавров прав!" Французы назвали главную ошибку Запада - 06.06.2024, ПРАЙМ

"Лавров прав!" Французы назвали главную ошибку Запада

Автор статьи для французского портала Le Figaro обвинил министра иностранных дел России Сергея Лаврова в очернении Запада в ходе турне по странам Африки... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T15:42+0300

2024-06-06T15:42+0300

2024-06-06T15:42+0300

политика

сергей лавров

запад

африка

франция

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Автор статьи для французского портала Le Figaro обвинил министра иностранных дел России Сергея Лаврова в очернении Запада в ходе турне по странам Африки. Читатели издания раскритиковали журналиста."Лавров прав, говоря об империалистической стороне Запада. Навязывать демократию всему миру с помощью бомб – это глупо", - сказал PA75, назвав главной ошибкой Запада превращение демократии в религию.По мнению Patin-couffin, Франция совершила в Африке много ошибок, в том числе в экономике. А Москва, напротив, обеспечила континент дешевым зерном и электроэнергией."Бывшие французские колонии отворачиваются от Франции. Может быть, стоит задуматься о глубинных причинах этого?", - задался вопросом Courtois94.Полный текст читайте на ИноСМИ

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запад

африка

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сергей лавров, запад, африка, франция