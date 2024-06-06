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"Лавров прав!" Французы назвали главную ошибку Запада
"Лавров прав!" Французы назвали главную ошибку Запада - 06.06.2024, ПРАЙМ
"Лавров прав!" Французы назвали главную ошибку Запада
Автор статьи для французского портала Le Figaro обвинил министра иностранных дел России Сергея Лаврова в очернении Запада в ходе турне по странам Африки... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T15:42+0300
2024-06-06T15:42+0300
2024-06-06T15:42+0300
политика
сергей лавров
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Автор статьи для французского портала Le Figaro обвинил министра иностранных дел России Сергея Лаврова в очернении Запада в ходе турне по странам Африки. Читатели издания раскритиковали журналиста."Лавров прав, говоря об империалистической стороне Запада. Навязывать демократию всему миру с помощью бомб – это глупо", - сказал PA75, назвав главной ошибкой Запада превращение демократии в религию.По мнению Patin-couffin, Франция совершила в Африке много ошибок, в том числе в экономике. А Москва, напротив, обеспечила континент дешевым зерном и электроэнергией."Бывшие французские колонии отворачиваются от Франции. Может быть, стоит задуматься о глубинных причинах этого?", - задался вопросом Courtois94.Полный текст читайте на ИноСМИ
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сергей лавров, запад, африка, франция
Политика, Сергей Лавров, ЗАПАД, АФРИКА, ФРАНЦИЯ
"Лавров прав!" Французы назвали главную ошибку Запада
Читатели Le Figaro возмутились обвинениям СМИ Лаврова в "очернении" Запада
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ.
Автор статьи для французского портала Le Figaro обвинил министра иностранных дел России Сергея Лаврова в очернении Запада в ходе турне по странам Африки. Читатели
издания раскритиковали журналиста.
"Лавров прав, говоря об империалистической стороне Запада. Навязывать демократию всему миру с помощью бомб – это глупо", - сказал PA75, назвав главной ошибкой Запада превращение демократии в религию.
По мнению Patin-couffin, Франция совершила в Африке много ошибок, в том числе в экономике. А Москва, напротив, обеспечила континент дешевым зерном и электроэнергией.
"Бывшие французские колонии отворачиваются от Франции. Может быть, стоит задуматься о глубинных причинах этого?", - задался вопросом Courtois94.
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