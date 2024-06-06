Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Лавров прав!" Французы назвали главную ошибку Запада - 06.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240606/lavrov-848918533.html
"Лавров прав!" Французы назвали главную ошибку Запада
"Лавров прав!" Французы назвали главную ошибку Запада - 06.06.2024, ПРАЙМ
"Лавров прав!" Французы назвали главную ошибку Запада
Автор статьи для французского портала Le Figaro обвинил министра иностранных дел России Сергея Лаврова в очернении Запада в ходе турне по странам Африки... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T15:42+0300
2024-06-06T15:42+0300
политика
сергей лавров
запад
африка
франция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910629_0:77:1319:818_1920x0_80_0_0_b071c53ffc987f6ce87c2bb4ad09b539.jpg
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Автор статьи для французского портала Le Figaro обвинил министра иностранных дел России Сергея Лаврова в очернении Запада в ходе турне по странам Африки. Читатели издания раскритиковали журналиста."Лавров прав, говоря об империалистической стороне Запада. Навязывать демократию всему миру с помощью бомб – это глупо", - сказал PA75, назвав главной ошибкой Запада превращение демократии в религию.По мнению Patin-couffin, Франция совершила в Африке много ошибок, в том числе в экономике. А Москва, напротив, обеспечила континент дешевым зерном и электроэнергией."Бывшие французские колонии отворачиваются от Франции. Может быть, стоит задуматься о глубинных причинах этого?", - задался вопросом Courtois94.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240605/vizy-848838764.html
запад
африка
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910629_0:0:1179:884_1920x0_80_0_0_1e78cbd8a253f62ca0a06fd3f5a1dcbf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сергей лавров, запад, африка, франция
Политика, Сергей Лавров, ЗАПАД, АФРИКА, ФРАНЦИЯ
15:42 06.06.2024
 
"Лавров прав!" Французы назвали главную ошибку Запада

Читатели Le Figaro возмутились обвинениям СМИ Лаврова в "очернении" Запада

© МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный визит С. Лаврова в Буркина-Фасо
Официальный визит С. Лаврова в Буркина-Фасо
© МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Автор статьи для французского портала Le Figaro обвинил министра иностранных дел России Сергея Лаврова в очернении Запада в ходе турне по странам Африки. Читатели издания раскритиковали журналиста.
"Лавров прав, говоря об империалистической стороне Запада. Навязывать демократию всему миру с помощью бомб – это глупо", - сказал PA75, назвав главной ошибкой Запада превращение демократии в религию.
По мнению Patin-couffin, Франция совершила в Африке много ошибок, в том числе в экономике. А Москва, напротив, обеспечила континент дешевым зерном и электроэнергией.
"Бывшие французские колонии отворачиваются от Франции. Может быть, стоит задуматься о глубинных причинах этого?", - задался вопросом Courtois94.
Полный текст читайте на ИноСМИ
% Паспорт гражданина РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
Россия обсудит отмену виз с рядом стран Африки и Ближнего Востока
Вчера, 11:35
 
ПолитикаСергей ЛавровЗАПАДАФРИКАФРАНЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала