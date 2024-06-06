https://1prime.ru/20240606/mayning-848931926.html

Минфин выступил за регулирование майнинга

Минфин выступил за регулирование майнинга - 06.06.2024, ПРАЙМ

Минфин выступил за регулирование майнинга

Минфин РФ выступает за комплексный подход к регулированию майнинга и оборота цифровых валют, но нужно двигаться поэтапно, и поэтому сначала обсуждается... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T18:31+0300

2024-06-06T18:31+0300

2024-06-06T18:43+0300

экономика

майнинг

цифровая валюта

пмэф-2024

https://cdnn.1prime.ru/img/83942/12/839421227_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_8849f421203e5871efece0a058a4c52f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Минфин РФ выступает за комплексный подход к регулированию майнинга и оборота цифровых валют, но нужно двигаться поэтапно, и поэтому сначала обсуждается экспериментальный правовой режим (ЭПР) в отношении выпуска криптовалют, рассказал замминистра финансов Иван Чебесков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). "Конечно, очень хочется наконец-таки принять соответствующее законодательство... Мы в целом изначально исходили из такого комплексного подхода к регулированию, что нам нужно отрегулировать и вывести в "белую" зону не только майнинг, но и оборот цифровой валюты. Майнинг - это выпуск, оборот тоже нужно регулировать, но, наверно, нужно двигаться по этапам", - сказал он. "Мы с Центральным банком договорились, что давайте сначала майнинг, ЭПР, который сейчас обсуждается, а потом уже по результатам эксперимента мы сможем делать выводы, как все-таки нам регулировать собственно инфраструктуру оборота", - отметил замминистра финансов РФ, добавив, что те валюты, в которых с зарубежными контрагентами раньше рассчитывалась - доллар, евро - себя дискредитировали, в них перестало быть возможно рассчитываться. И бизнес стал искать возможности использования других инструментов. "Мы все эти инструменты и все эти каналы, какие есть, всегда их поддерживаем. И цифровые валюты - это наверно один из таких каналов, пожалуйста, почему нет? То есть когда какой-то инструмент начнёт себя дискредитировать, надо давать возможность другим инструментам заполнять эту нишу и их использовать. Поэтому для нас это ключевое решение, которое мы хотели бы тоже дать бизнесу использовать", - отметил он. "Что касается экспорта, это тоже вариант, который мы продумывали, прорабатывали, даже соответствующий текст законопроекта написали. Это по сути использование экспорта цифровой валюты, которая майнится у нас, по аналогии с экспортом газа: мы производим газ, потом его экспортируем, есть соответствующее законодательство. Мы соответствующий законопроект подготовили, он в разработке. Мы пока его не двигаем дальше, мы все-таки думаем, что, наверно, сейчас хороший шанс принять те законопроекты, которые внесли депутаты", - заключил Чебесков. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240606/professii-848914631.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

майнинг, цифровая валюта, пмэф-2024