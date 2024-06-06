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В России появится торговый дом Молдавии, заявил Шор - 06.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240606/moldaviya-848922722.html
В России появится торговый дом Молдавии, заявил Шор
В России появится торговый дом Молдавии, заявил Шор - 06.06.2024, ПРАЙМ
В России появится торговый дом Молдавии, заявил Шор
Офис торгового дома Молдовы будет находиться в Москве, а его деятельность будет охватывать всю Россию. Об этом на полях ПМЭФ сообщил молдавский оппозиционный... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T16:37+0300
2024-06-06T16:55+0300
экономика
россия
молдавия
пмэф-2024
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КИШИНЕВ, 6 июн - ПРАЙМ. Офис торгового дома Молдовы будет находиться в Москве, а его деятельность будет охватывать всю Россию. Об этом на полях ПМЭФ сообщил молдавский оппозиционный политик Илан Шор."Физический офис торгового дома будет расположен в Москве. Он будет распространять свою деятельность на всей территории Российской Федерации", — отметил политик.По словам Шора, молдавским сельхозпроизводителям в настоящее время не удается самостоятельно выйти на российский рынок. По этому причине было принято решение создать отдельную площадку, где россияне смогут попробовать молдавскую продукцию.
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россия, молдавия, пмэф-2024
Экономика, РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, ПМЭФ-2024
16:37 06.06.2024 (обновлено: 16:55 06.06.2024)
 
В России появится торговый дом Молдавии, заявил Шор

Шор: торговый дом Молдавии будет работать на всей территории России

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Большое Евразийское партнерство как новый полюс роста: потенциал и перспективы
ПМЭФ-2024. Большое Евразийское партнерство как новый полюс роста: потенциал и перспективы - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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КИШИНЕВ, 6 июн - ПРАЙМ. Офис торгового дома Молдовы будет находиться в Москве, а его деятельность будет охватывать всю Россию. Об этом на полях ПМЭФ сообщил молдавский оппозиционный политик Илан Шор.
"Физический офис торгового дома будет расположен в Москве. Он будет распространять свою деятельность на всей территории Российской Федерации", — отметил политик.
По словам Шора, молдавским сельхозпроизводителям в настоящее время не удается самостоятельно выйти на российский рынок. По этому причине было принято решение создать отдельную площадку, где россияне смогут попробовать молдавскую продукцию.
ЕС - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
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ЭкономикаРОССИЯМОЛДАВИЯПМЭФ-2024
 
 
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