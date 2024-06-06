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В России появится торговый дом Молдавии, заявил Шор

В России появится торговый дом Молдавии, заявил Шор - 06.06.2024, ПРАЙМ

В России появится торговый дом Молдавии, заявил Шор

Офис торгового дома Молдовы будет находиться в Москве, а его деятельность будет охватывать всю Россию. Об этом на полях ПМЭФ сообщил молдавский оппозиционный... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T16:37+0300

2024-06-06T16:37+0300

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КИШИНЕВ, 6 июн - ПРАЙМ. Офис торгового дома Молдовы будет находиться в Москве, а его деятельность будет охватывать всю Россию. Об этом на полях ПМЭФ сообщил молдавский оппозиционный политик Илан Шор."Физический офис торгового дома будет расположен в Москве. Он будет распространять свою деятельность на всей территории Российской Федерации", — отметил политик.По словам Шора, молдавским сельхозпроизводителям в настоящее время не удается самостоятельно выйти на российский рынок. По этому причине было принято решение создать отдельную площадку, где россияне смогут попробовать молдавскую продукцию.

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