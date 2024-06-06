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Сийярто обеспокоен заявлениями в ЕС о ядерном оружии
Сийярто обеспокоен заявлениями в ЕС о ядерном оружии - 06.06.2024, ПРАЙМ
Сийярто обеспокоен заявлениями в ЕС о ядерном оружии
Заявления европейских лидеров о возможном применении ядерного оружия вызывают беспокойство у Будапешта, заявил на полях ПМЭФ глава МИД Венгрии Петер Сийярто. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T13:58+0300
2024-06-06T13:58+0300
2024-06-06T13:58+0300
петер сийярто
ес
ядерное оружие
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Заявления европейских лидеров о возможном применении ядерного оружия вызывают беспокойство у Будапешта, заявил на полях ПМЭФ глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Мы также чрезвычайно обеспокоены заявлениями ряда европейских лидеров о возможном использовании ядерного оружия. Мы надеемся, что никто не подумает об этом всерьез", - сказал он.Сийярто также согласился с подходом о необходимости защищать все ядерные объекты.ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
https://1prime.ru/20240605/putin-848879218.html
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петер сийярто, ес, ядерное оружие, пмэф-2024
Петер Сийярто, ЕС, ядерное оружие, ПМЭФ-2024
Сийярто обеспокоен заявлениями в ЕС о ядерном оружии
Сийярто: Венгрия обеспокоена заявлениями лидеров Европы о возможном использовании ЯО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Заявления европейских лидеров о возможном применении ядерного оружия вызывают беспокойство у Будапешта, заявил на полях ПМЭФ глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Мы также чрезвычайно обеспокоены заявлениями ряда европейских лидеров о возможном использовании ядерного оружия. Мы надеемся, что никто не подумает об этом всерьез", - сказал он.
Сийярто также согласился с подходом о необходимости защищать все ядерные объекты.
ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
Путин пристыдил журналистку за вопрос о ядерной войне на Украине