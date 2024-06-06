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Нет таких товаров, которые нельзя продать в рамках закона, заявили в Ozon

Нет таких товаров, которые нельзя продать в рамках закона, заявили в Ozon - 06.06.2024, ПРАЙМ

Нет таких товаров, которые нельзя продать в рамках закона, заявили в Ozon

Нет таких категорий товаров, которые невозможно продать на маркетплейсе, если это не запрещено законом, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ управляющий... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T12:08+0300

2024-06-06T12:08+0300

2024-06-06T12:33+0300

экономика

бизнес

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маркетплейс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Нет таких категорий товаров, которые невозможно продать на маркетплейсе, если это не запрещено законом, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ управляющий директор компании Ozon Сергей Беляков. "Мы внимательно следим за дискуссией по легализации онлайн-торговли алкоголем. Понимаем, что этот процесс можно организовать безопасно с проверкой и продукции, и возраста, а заодно снизить оборот контрафакта в онлайне. Нет категории, которую через маркетплейс невозможно продать. В целом нет категорий, которые невозможно продавать онлайн", - заявил он. Так, например, в сентябре прошлого года компания стала первой среди российских маркетплейсов, кто запустил продажу автомобилей с доставкой на дом. "Сегодня клиентам доступен ассортимент из более чем 300 автомобилей от 38 брендов, а география проекта включает в себя большинство регионов России. В нашей продуктовой линейке - как зарубежные, так и отечественные модели, например Москвичи и Lada. Продажи идут, за день "Черной пятницы" мы продали сразу 13 автомобилей", - отметил Беляков. Полный текст интервью читайте на ria.ru. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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бизнес, ozon, маркетплейс