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Нет таких товаров, которые нельзя продать в рамках закона, заявили в Ozon
Нет таких товаров, которые нельзя продать в рамках закона, заявили в Ozon - 06.06.2024, ПРАЙМ
Нет таких товаров, которые нельзя продать в рамках закона, заявили в Ozon
Нет таких категорий товаров, которые невозможно продать на маркетплейсе, если это не запрещено законом, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ управляющий... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T12:08+0300
2024-06-06T12:08+0300
2024-06-06T12:33+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Нет таких категорий товаров, которые невозможно продать на маркетплейсе, если это не запрещено законом, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ управляющий директор компании Ozon Сергей Беляков. "Мы внимательно следим за дискуссией по легализации онлайн-торговли алкоголем. Понимаем, что этот процесс можно организовать безопасно с проверкой и продукции, и возраста, а заодно снизить оборот контрафакта в онлайне. Нет категории, которую через маркетплейс невозможно продать. В целом нет категорий, которые невозможно продавать онлайн", - заявил он. Так, например, в сентябре прошлого года компания стала первой среди российских маркетплейсов, кто запустил продажу автомобилей с доставкой на дом. "Сегодня клиентам доступен ассортимент из более чем 300 автомобилей от 38 брендов, а география проекта включает в себя большинство регионов России. В нашей продуктовой линейке - как зарубежные, так и отечественные модели, например Москвичи и Lada. Продажи идут, за день "Черной пятницы" мы продали сразу 13 автомобилей", - отметил Беляков. Полный текст интервью читайте на ria.ru. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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бизнес, ozon, маркетплейс
Экономика, Бизнес, OZON, маркетплейс
Нет таких товаров, которые нельзя продать в рамках закона, заявили в Ozon
Ozon: нет таких категорий, которые нельзя продать в рамках закона на маркетплейсе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Нет таких категорий товаров, которые невозможно продать на маркетплейсе, если это не запрещено законом, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ управляющий директор компании Ozon Сергей Беляков.
"Мы внимательно следим за дискуссией по легализации онлайн-торговли алкоголем. Понимаем, что этот процесс можно организовать безопасно с проверкой и продукции, и возраста, а заодно снизить оборот контрафакта в онлайне. Нет категории, которую через маркетплейс невозможно продать. В целом нет категорий, которые невозможно продавать онлайн", - заявил он.
Так, например, в сентябре прошлого года компания стала первой среди российских маркетплейсов, кто запустил продажу автомобилей с доставкой на дом.
"Сегодня клиентам доступен ассортимент из более чем 300 автомобилей от 38 брендов, а география проекта включает в себя большинство регионов России. В нашей продуктовой линейке - как зарубежные, так и отечественные модели, например Москвичи и Lada. Продажи идут, за день "Черной пятницы" мы продали сразу 13 автомобилей", - отметил Беляков.
Полный текст интервью читайте на ria.ru
.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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