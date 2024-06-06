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"Наименее худший вариант": в США сделали Украине неожиданное предложение - 06.06.2024, ПРАЙМ
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"Наименее худший вариант": в США сделали Украине неожиданное предложение
"Наименее худший вариант": в США сделали Украине неожиданное предложение - 06.06.2024, ПРАЙМ
"Наименее худший вариант": в США сделали Украине неожиданное предложение
Чтобы завершился конфликт на Украине, Киеву следует признать, что утраченные территории войдут в состав России. С такой идеей выступил бывший конгрессмен от... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T12:53+0300
2024-06-06T12:54+0300
политика
поддержка украины
запад
мирные переговоры
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Чтобы завершился конфликт на Украине, Киеву следует признать, что утраченные территории войдут в состав России. С такой идеей выступил бывший конгрессмен от Южной Каролины Мик Малвейни. Он озвучил ее американскому изданию The Hill.Он отметил, что складывается ощущение, что сегодня выбор на Украине стоит так: мир с территориальными уступками России, полный крах Киева, вечный конфликт или эскалация. "Из этих вариантов наименее худшим по-прежнему представляется первый", — сказал он.Экс-конгрессмен добавил, что по мнению многих экспертов, Киев навсегда утратил значительную часть территории. При этом помощь стран Запада не даст Киеву возможность изменить ход конфликта, отметил он По словам Малвейни, лишь полноценное военное вмешательство коллективного Запада позволит изменить ситуацию.
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поддержка украины, запад, мирные переговоры
Политика, поддержка Украины, ЗАПАД, мирные переговоры
12:53 06.06.2024 (обновлено: 12:54 06.06.2024)
 
"Наименее худший вариант": в США сделали Украине неожиданное предложение

Hill: Украине нужно уступить России территории ради завершения конфликта

© Фото : Unsplash/Ahmed ZalabanyФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© Фото : Unsplash/Ahmed Zalabany
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Чтобы завершился конфликт на Украине, Киеву следует признать, что утраченные территории войдут в состав России. С такой идеей выступил бывший конгрессмен от Южной Каролины Мик Малвейни. Он озвучил ее американскому изданию The Hill.
Он отметил, что складывается ощущение, что сегодня выбор на Украине стоит так: мир с территориальными уступками России, полный крах Киева, вечный конфликт или эскалация.
"Из этих вариантов наименее худшим по-прежнему представляется первый", — сказал он.
Экс-конгрессмен добавил, что по мнению многих экспертов, Киев навсегда утратил значительную часть территории. При этом помощь стран Запада не даст Киеву возможность изменить ход конфликта, отметил он
По словам Малвейни, лишь полноценное военное вмешательство коллективного Запада позволит изменить ситуацию.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
Генсек НАТО ответил на вопрос о размещении военных альянса на Украине
11:49
 
Политикаподдержка УкраиныЗАПАДмирные переговоры
 
 
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