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В "Сбере" ожидают прибыль выше, чем в прошлом году

В "Сбере" ожидают прибыль выше, чем в прошлом году - 06.06.2024, ПРАЙМ

В "Сбере" ожидают прибыль выше, чем в прошлом году

Прогноз прибыли Сбербанка в этом году сохраняется, банк "целится" в ее повышение относительно результатов прошлого года, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T15:52+0300

2024-06-06T15:52+0300

2024-06-06T16:21+0300

экономика

сбербанк

прибыль

бизнес

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Прогноз прибыли Сбербанка в этом году сохраняется, банк "целится" в ее повышение относительно результатов прошлого года, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ старший вице-президент кредитной организации Тарас Скворцов."Мы прогноз (прибыли на 2024 год - ред.) сохраняем, и мы целимся в то, что прибыль этого года будет больше, в том числе в абсолютном размере, чем прибыль в 2023 году", - сказал он.Сбербанк в 2023 году заработал рекордные 1,5 триллиона рублей чистой прибыли по МСФО, что в пять раз больше показателя годом ранее.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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сбербанк, прибыль, бизнес