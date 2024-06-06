https://1prime.ru/20240606/putin-848903504.html

В Кремле назвали время начала пленарного заседания с Путиным на ПМЭФ

В Кремле назвали время начала пленарного заседания с Путиным на ПМЭФ - 06.06.2024, ПРАЙМ

В Кремле назвали время начала пленарного заседания с Путиным на ПМЭФ

Пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина в пятницу начнется примерно в 14-15 часов. Об этом сообщил официальный представитель Кремля... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T12:14+0300

2024-06-06T12:14+0300

2024-06-06T12:24+0300

россия

владимир путин

пмэф-2024

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848874835_0:0:2694:1515_1920x0_80_0_0_071846c1685da69d2db302ed711aeba2.jpg

МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина в пятницу начнется примерно в 14-15 часов. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Это будет, я думаю, часа 2-3, где-то в этом районе", — сообщил пресс-секретарь главы государства.ПМЭФ является одним из ведущих международных деловых мероприятий, проводимых ежегодно в России с 1997 года. Форум позволяет обсуждать важные вопросы мировой экономики, обмениваться практиками и компетенциями для достижения устойчивого развития. С 2006 года Форум проводится под патронажем президента Российской Федерации.В этом году Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня.

https://1prime.ru/20240605/foto-848863578.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, пмэф-2024