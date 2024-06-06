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В Кремле назвали время начала пленарного заседания с Путиным на ПМЭФ - 06.06.2024, ПРАЙМ
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В Кремле назвали время начала пленарного заседания с Путиным на ПМЭФ
В Кремле назвали время начала пленарного заседания с Путиным на ПМЭФ - 06.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали время начала пленарного заседания с Путиным на ПМЭФ
Пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина в пятницу начнется примерно в 14-15 часов. Об этом сообщил официальный представитель Кремля... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T12:14+0300
2024-06-06T12:24+0300
россия
владимир путин
пмэф-2024
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина в пятницу начнется примерно в 14-15 часов. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Это будет, я думаю, часа 2-3, где-то в этом районе", — сообщил пресс-секретарь главы государства.ПМЭФ является одним из ведущих международных деловых мероприятий, проводимых ежегодно в России с 1997 года. Форум позволяет обсуждать важные вопросы мировой экономики, обмениваться практиками и компетенциями для достижения устойчивого развития. С 2006 года Форум проводится под патронажем президента Российской Федерации.В этом году Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня.
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россия, владимир путин, пмэф-2024
РОССИЯ, Владимир Путин, ПМЭФ-2024
12:14 06.06.2024 (обновлено: 12:24 06.06.2024)
 
В Кремле назвали время начала пленарного заседания с Путиным на ПМЭФ

Песков: пленарное заседание с Путиным на ПМЭФ в пятницу начнется около 14-15 часов

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина в пятницу начнется примерно в 14-15 часов. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Это будет, я думаю, часа 2-3, где-то в этом районе", — сообщил пресс-секретарь главы государства.
ПМЭФ является одним из ведущих международных деловых мероприятий, проводимых ежегодно в России с 1997 года. Форум позволяет обсуждать важные вопросы мировой экономики, обмениваться практиками и компетенциями для достижения устойчивого развития. С 2006 года Форум проводится под патронажем президента Российской Федерации.
В этом году Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня.
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