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"Это серьезно". В США испугались жесткого ответа Путина на угрозы Запада
"Это серьезно". В США испугались жесткого ответа Путина на угрозы Запада - 06.06.2024, ПРАЙМ
"Это серьезно". В США испугались жесткого ответа Путина на угрозы Запада
Запад, поставляя Украине оружие, подвергается рискам, Россия примет ответные меры, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T12:36+0300
2024-06-06T12:36+0300
2024-06-06T12:36+0300
вооружения
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Запад, поставляя Украине оружие, подвергается рискам, Россия примет ответные меры, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.Президент России Владимир Путин 5 июня провел беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств. На встрече также присутствовали представители СМИ из недружественных стран. Российский лидер подчеркивал, что Москва ответит на поставки дальнобойного оружия на Украину ассиметрично. По его словам, страна будет поставлять вооружения государствам, которые смогут ударить по поставщикам для Украины."Это серьезно. Мы продолжаем подвергаться растущим рискам, связанным с ответными мерами России, в обмен на отсутствие потенциального успеха", - написал Дэвис в социальной сети Х.По его мнению, западным странам необходимо изменить политику в отношении Украины и начать переговорный процесс.
https://1prime.ru/20240605/razgovor-848879351.html
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владимир путин, запад
Вооружения, Владимир Путин, ЗАПАД
"Это серьезно". В США испугались жесткого ответа Путина на угрозы Запада
Офицер Дэвис назвал серьезным ответ Путина на поставки дальнобойного оружия ВСУ
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ.
Запад, поставляя Украине оружие, подвергается рискам, Россия примет ответные меры, заявил
подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
Президент России Владимир Путин 5 июня провел беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств. На встрече также присутствовали представители СМИ из недружественных стран.
Российский лидер подчеркивал, что Москва ответит на поставки дальнобойного оружия на Украину ассиметрично. По его словам, страна будет поставлять вооружения государствам, которые смогут ударить по поставщикам для Украины.
"Это серьезно. Мы продолжаем подвергаться растущим рискам, связанным с ответными мерами России, в обмен на отсутствие потенциального успеха", - написал Дэвис в социальной сети Х.
По его мнению, западным странам необходимо изменить политику в отношении Украины и начать переговорный процесс.
Путин откровенно поговорил с недружественной прессой