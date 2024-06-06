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Решетников заявил, что рост экономики России по траектории прогноза

Решетников заявил, что рост экономики России по траектории прогноза - 06.06.2024, ПРАЙМ

Решетников заявил, что рост экономики России по траектории прогноза

Рост экономики России в этом году пока идет в рамках прогноза Минэкономразвития в 2,8%, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников в... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T14:33+0300

2024-06-06T14:33+0300

2024-06-06T14:33+0300

экономика

максим решетников

прогноз

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Рост экономики России в этом году пока идет в рамках прогноза Минэкономразвития в 2,8%, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах ПМЭФ. В среду министерство сообщило, что рост ВВП России в апреле ускорился до 4,4% в годовом выражении с 4,2% в марте, а в январе-апреле экономика выросла на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам года министерство ждет рост экономики на 2,8%. "Пока мы идем по траектории нашего прогноза в 2,8%. Можно говорить, что что-то лучше, но по четырем месяцам рано еще делать выводы при существующей волатильности. 2,8% по году – это хорошие темпы роста. Апрель, очищенный от сезонности, продемонстрировал рост на 0,2% к марту, в пересчете на год это 2,4% - это нормальные темпы в условиях низкой безработицы", - сказал Решетников. Он отметил, что экономика России адаптируется и продолжает расти в условиях достаточно высоких процентных ставок. "Порадовала динамика инвестиций за первый квартал – рост на 14,5% в годовом выражении. Но доля первого квартала относительно невысокая, поэтому рано делать окончательные выводы. Мы сконцентрированы на обсуждении инструментов (поддержки инвестиций - ред.) - что сейчас надо донастроить", - добавил министр. Решетников также отметил, что министерство обсуждает с ЦБ, как прирост кредитования влияет на инфляцию. "Центральный банк таргетирует инфляцию, но все равно так или иначе они вынуждены выстраивать какие-то диапазоны по допустимым темпам роста кредитования", - сказал он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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максим решетников, прогноз